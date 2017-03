Tror Krogh kan danke ut Northug som ankermann

ANNONSE

LAHTI (Nettavisen): Finn Hågen Krogh holdt unna for den russiske kjempen Sergej Utsjugov på fredagens stafett i VM og sikret norsk gull.

Petter Northug har i en årrekke vært Norges faste kort på ankeretappen på stafetten i mesterskap, og gått alle siden 2007 i både VM og OL, men denne gangen var det altså Krogh som fikk sjansen, etter at Northug har slitt med formen.

31-åringen valgte til slutt å vrake seg selv fra alle distanser, unntatt sprinten og femila, der han hadde frikort som regjerende mester fra VM i Falun i 2015.

- En hanekamp



Nå lanseres nettopp Krogh som en permanent erstatter for Northug på ankeretappen i årene framover. Didrik Tønseth mener 26-åringen har vist nok til at han fortjener å få den samme jobben i OL om ett år.

- Det blir spennende å se. Det kan skje mye, men Finn har levert på tre stafetter på rad nå. Det er imponerende. Det går ikke av seg selv. Nå har han vunnet to spurter. En mot Ustjugov og en mot Calle (Halvfarsson). I dag klarer han å holde unna. Han viser store kvaliteter av alle spekter som kan utspille seg på sistetappen, sier Tønseth til Nettavisen.

Tønseth, som gikk førsteetappen for Norge, mener Northug tidligere har vært tryggheten selv, men at Krogh nå har tatt over den rollen.

- Finn har kommet for å bli. Jeg tror Petter skal gå fort hvis han skal danke ut Finn med de taktene han viser. Jeg tror vi kan forvente enda mer av han i stafettene som kommer de neste årene, forteller Tønseth.



- Jeg tror det blir artig å se neste års fight om den ankeretappen mellom Petter og Finn. Det blir en hanekamp, sier nordmannen.

Trener Eirik Myhr Nossum spøkte med at Northug nå kan måtte bli nødt til å gi fra seg plassen som ankermann til Krogh.

- Petter Northug er mer enn velkommen til å teste ski på morgenen før stafetten i OL, sier han.

- Står nok ikke over

Selv er imidlertid ikke Krogh like trygg på at han kan danke ut Northug i det kommende Pyeongchang-OL og påpeker at Northug fortsatt er sulten på gull. Trønderen har vunnet mye i VM, men ikke lykkes like bra i OL.

Northugs eneste stafettmedalje i OL-sammenheng er sølvet fra 2010.

SULTEN PÅ MER? Finn Hågen Krogh tror ikke Petter Northug vil gi fra seg ankeretappen i OL uten kamp.

- Jeg tror Petter har mer lyst på OL-gull, siden han allerede har en drøss med VM-gull. Han har fortsatt muligheten til å vinne mye. Jeg ser ikke for meg at han står over i Pyeongchang, sier Krogh etter fredagens renn.

- Det kan for eksempel bli slik at det blir meg på tredje, Martin på andre og Petter på sisteetappe i OL, mener fredagens ankermann.

- Norge burde gå en seks-syv etapper, så vi får brukt alle, spøker han.

- Hva er likheten mellom deg og Petter?

- Det vet jeg ikke. Begge liker å gå fort på ski, svarer Krogh lurt.

- Hadde tent Northug



Under presseseansen etter løpet ble det antydet at Norge ikke hadde hatt en sjanse mot Ustjugov og Russland med Petter Northug på siste etappe.

Akkurat det er imidlertid ikke Krogh helt enig i.

- Dette var ikke forhold som passer Petter, så det er vanskelig å si, men Petter har et mesterskapshode uten like. En kamp mot Ustjugov hadde nok tent ham, mener Norges ankermann.

Les alt om VM i Lahti her

LIVE: Følg alle konkurransene fra VM direkte her

VM i nordiske grener arrangeres i Lahti fra 22. februar til 5. mars. Nettavisen er til stede i Finland under hele mesterskapet.

P.S: Følg oss gjerne på Snapchat!