Uhrenholdt Jacobsen går ikke VM-sprinten

ANNONSE

LAHTI /GRENSEN (Nettavisen): Marit Bjørgen, Heidi Weng, Maiken Caspersen Falla, Ingvild Flugstad Østberg og Kathrine Harsem er tatt ut til å gå sprinten i VM.

Det betyr at Astrid Uhrenholdt Jacobsen ikke går sprint.

Det bekrefter kvinnenes landslagstrener Roar Hjelmeset på en pressekonferanse i Lahti tirsdag.

- Astrid ga tidlig utrykk for at hun heller ville satse på de lengre distansene. Derfor ble det en enklere avgjørelse for oss, sier Hjelmeset til Nettavisen.

Jacobsen har slitt med å finne godformen i årets sesong. Tidligere i februar måtte hun sykmeldes under NM, og for bare en uke siden vurderte hun å gi fra seg VM-plassen.

I generalprøven til VM, i estiske Otepää kunne man likevel se tegn til gammel storhet fra 30-åringen. Både på lørdagens sprint, og på søndagens 10-kilometer hang Oslo-jenta med de aller beste. På sprinten var det kun en uheldig utforkjøring som gjorde at hun ikke var med i spurten om seieren.

Det er ti år siden Uhrenholdt Jacobsen tok sin hittil eneste individuelle gullmedalje i et VM. Det skjedde på sprint i Sapporo i 2007.

Saken oppdateres.