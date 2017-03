Ustjugov: - Jeg ble overrasket av Krogh

ANNONSE

LAHTI (Nettavisen): Den russiske stjernen klarte ikke å ta igjen Norge og ankermann Finn Hågen Krogh på sisteetappen, og etter målgang bestemte russeren seg for å være en verdig taper.

- Jeg gikk bort for å gratulere dem. De norske var veldig sterke denne gangen, og det er tredje mesterskap på rad jeg er med som Norge vinner, i Val di Fiemme, Falun og her, sier Ustjugov via tolk til Nettavisen.

Kun en gang siden 1991 har Norge tapt en stafett i VM på herresiden. Og nok en gang kunne skiglade nordmenn feire en svært gjev triumf.

- Ble overrasket

Ustjugov sier russerne er fornøyde med medalje, selv om de aller helst skulle hatt gull.

«Bjørnen fra Sibir» røper etter målgang at han ikke trodde den norske ankermannen Finn Hågen Krogh skulle by på så tøff motstand som han gjorde.

- Jeg ble overrasket over Krogh. Men han kom først i mål, og da var han best, sier han.

- Jeg er skuffet, men det beste laget vinner. Sånn er det, legger han til.

Den norske ankermannen blir hyllet fra alle kanter etter triumfen mot Ustjugov. Alle vet hvor god russeren er. Selv mener Krogh at det var en enorm mental påkjenning å gå mot en så god motstander.

- Det er den verste karen å ha bak seg, men Martin ga meg akkurat nok. Det var fryktelige forhold. Beina mine brant etter bare noen få meter, sier Krogh til FIS-TV etter målgang.

GJORDE EN KJEMPEJOBB: Martin Johnsrud Sundby ga Norge en luke ut på sisteetappe.

Martin Johnsrud Sundby skal ha mye av æren for det norske gullet fredag. Han skaffet Norge den luka som trengtes for å holde Russland bak.

Da han vekslet med Krogh hadde han skaffet en luke på 17,7 sekunder ned til Russland. Det var nok til at Krogh klarte å holde bjørnen fra Sibir bak seg helt til mål.

Sundby hyller Norges ankermann for bragden.

- Han løser det helt optimalt i dag, og på en måte jeg ikke tror så mange andre ville gjort. Han velger å gå i stedet for å vente på Sergej, slippe ham innpå og legge opp til en spurt. Finn besitter et stort reportoar, sier Sundby til Nettavisen.

- Helt sykt

Han mener valget om å kjøre på fra start er så uvanlig at 99 av 100 ikke ville gjort det samme.

- De fleste ville gått hardt fra start og fått russeren til å bruke krefter på å gå ham inn, for så å ha mer å gi i en spurt. Det gjorde ikke Finn, han prøve å holde luka selv om han bare hadde 17 sekunder. Sergej Ustjugov prøvde seg flere ganger, men han kom aldri nærmere enn vel fem sekunder, sier Sundby.

I målområdet kunne journalistene følge nervene hos de norske løperne på kloss hold. 10 meter unna pressesonen sto nemlig de tre andre etappeløperne til Norge og fulgte Kroghs vei mot gull på en liten TV-skjerm.

Sundby beskriver det som en lidelse å se sisteetappen fra sidelinjen.

- Det var helt sykt. Jeg tror jeg så mer i bakken enn på TV. Det skiftet så fort. Det var umulig å skjønne hva som foregikk, sier han.

LEVERTE VARENE: Finn Hågen Krogh.

Den taktiske triumfen får Norges beste skiløper til å ta frem store ord.

- Jeg tror ingen andre hadde valgt det Finn gjorde, og det krever sykt mye av Finn også, for han vet hvem som kommer bakfra. Men han er så kald i hodet sitt. Vi vet jo ikke hva som skjer inne i skallen hans, men han virker så rolig. Jeg er «søkk imponert» over det han gjorde, sier Sundby.

Sundby beskriver sin egen tappe som tøff.

- Først og fremst var det et føre i dag som er veldig krevende, man må løfte beina i 10 kilometer, så det blir ikke vanlig skigåing. Målet i dag var å gi Finn et forsprang, jeg mente det var avgjørende, og jeg ble litt stressa da han (Alexej Chervotkin) hang godt på meg da vi gikk tredjerunden, men jeg fortsatte med å male på, og heldigvis fikk jeg noen sekunder, forteller Sundby.

Han står nå overfor en ny duell med Russland om to dager. På spørsmål om Ustjugov skal gå femmila, trenger russeren ingen tolk.

«Da!» sier Ustjugov og flirer. Det betyr som kjent ja, og dermed får Sundby garantert en tøff kamp om gullet på søndagens styrkeprøve.

Didrik Tønseth, Niklas Dyrhaug, Martin Johnsrud Sundby og Finn Hågen Krogh gikk etappene i fredagens stafett for Norge.

