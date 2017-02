Utestengte russere får ikke gå i Lahti

ANNONSE

LAHTI/ GRENSEN (Nettavisen): De russiske utøverne Aleksander Legkov, Jevgenij Belov, Julija Ivanova, Jevgenija Sjapovalova, Aleksej Petukhov og Maksim Vylegzjanin ble alle suspendert 22. desember etter at IOC åpnet disiplinærsaker mot en rekke russiske utøvere som deltok i OL i Sotsji.

Les også: Løfshus reagerer: Varsler oppvaskmøte med Randall

Det bekrefter Den internasjonale voldgiftsretten for sport (CAS) i en pressemelding på sine nettsider.



De russiske utøverne var midlertidig utestengte som følge av avsløringene i den mye omtalte McLaren-rapporten. Rapporten avdekket omfattende juks fra russisk side under OL i Sotsji.



De russiske langrennsløperne anket avgjørelsen og håpet å få delta i VM i Lahti, men ankedomstolen i CAS har bestemt at suspensjonen forstatt er gjeldende.

Dermed går flere av Russlands største langrennsstjerner glipp av ski-VM i Lahti.

I pressemeldingen går det frem at suspensjonen fortsatt ikke er en endelig avgjørelse, men at de russiske utøverne ikke fikk et unntak fra suspensjonen i VM.

Avgjørelsen fra CAS kommer tirsdag etter middag, litt mer enn et døgn før ski-VM bli offisielt åpnet i finske Lahti.

