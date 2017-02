Verdenscupleder Rydzek forsvarte VM-gullet

ANNONSE

For gullkampen sto mellom kombinertsesongens to store profiler - regjerende verdensmester, og verdenscupleder, Johannes Rydzek og Eric Frenzel.

Sistnevnte hadde 14 sekunders ledelse på landsmannen, men den regjerende verdensmesteren hentet raskt inn Frenzel i langrennsløypa. På den nest siste runden sa Rydzek takk og farvel til Frenzel, og sikret gullet.

- Langrennet har vært fantastisk bra her. Han har hatt full kontroll på gullet de siste to rundene, utbryter NRK-kommentator Jann Post i det Rydzek gikk i mål.

VANT: Johannes Rydzek var sterkest på den første kombinertøvelsen under ski-VM i Lahti.

Firedobbelt tysk

Kampen om bronsen sto mellom 17 løpere da de gikk ut på den siste 2,5 kilometer lange runden. Mikko Kokslien, Jørgen Graabak og Magnus Krog hadde hentet inn feltet, men maktet ikke å henge med da tempoet ble skrudd opp på slutten.

Björn Kircheisen tok til slutt bronsen, mens Fabian Riessle sørget for at Tyskland tok de fire øverste plassene på resultatlisten.

Best nordmann ble Krog, som gikk inn til en tiendeplass. Graabak gikk inn på plassen bak, mens Kokslien tok 13.-plassen.

Les også: Rasende Moan vraket: - Katastrofal håndtering

- Det er et greit langrenn. Jeg prøver. Jeg kommer opp i feltet litt for sent og marginene blir litt for små. Jeg blir sperret inne på stadion her på vei ut på den siste runden. Hadde jeg hatt stang inn der og kommet meg frem i feltet kunne jeg hatt sjanse på medalje, men jeg kommer for langt på et kritisk tidspunkt. Da ble det ikke noe medalje dessverre, forteller Graabak til NRK.

Espen Andersen gikk inn til en 25.-plass.

- Det ble et nestenløp for de norske. De skulle hoppet 2-3 meter lenger så hadde mye sett annerledes ut, sier Post.

Langt bak etter hopprennet

Nordmennene fikk det ikke helt til i hoppbakken under fredagens kombinertøvelse, noe som sørget for et vanskelig utgangspunkt for langrennsdelen.

- Det er akkurat litt for dårlig for å kjempe med de beste. Avstanden er ikke så stor, men det ser tøft ut å få medalje i dag, oppsummerer NRKs kombinertekspert Fred Børre Lundberg om nordmennenes sjanser før langrennsdelen.

Det fikk eksperten helt rett i. Neste mulighet for kombinertgutta er lagkonkurransen førstkommende søndag.

SJEKK: Dette er hele programmet for ski-VM (med kommersielle lenker)