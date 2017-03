VM-sølv til Norge

ANNONSE

Da Anders Fannemel trodde han hadde ødelagt alle muligheter for medalje i lagkonkurransen i storbakken på Lahti-VMs nest siste dag, klinket lagkamerat Johann André Forfang til med et kjempehopp på 138 meter. Hoppet var ny bakkerekord, og førte Norge på ny inn i medaljekampen.

Daniel André Tande og Andreas Stjernen gjorde også jobben, og det norske laget kunne til slutt juble for sølvmedalje.

Polen vant laghoppingen suverent, 25,7 poeng foran Norge. Østerrike ble nummer tre og Tyskland nummer fire.

- Helt fantastisk!

De norske hopperne strålte i målområdet da sølvet var sikret.

- Det ordnet seg til slutt. Gutta tok ansvar. Det var deilig!, oppsummerte Fannemel til NRK etter VM-sølvet.

Bakkerekord-hopper Forfang utdypet.

- Dette var helt fantastisk! Det kiler godt i magen nå. Jeg klarte ikke å stå rolig på slutten. Det var så godt å se at dette gikk veien, forteller Forfang til NRK.

Fannemel ustabil

SKUFFET: Anders Fannemel var skuffet etter sitt andre hopp.

Anders Fannemel åpnet ballet for Norge. I den første omgangen landet han på strålende 131 meter. I vanskelige forhold i den andre omgangen, ble det dog en stor nedtur for hopperen, som ikke strakk seg lenger enn 112,5 meter.

25-åringen var kjempeskuffet etter sitt andre hopp, og satt med hodet i hendene i bunn av hoppanlegget.

Tydelig preget, slet Fannemel med å holde tårene tilbake.

Bakkerekord

Forfang var Norges andre hopper. Etter å ha hoppet 126,5 meter i den første omgangen, klinket nordmannen til med et kjempehopp i finaleomgangen. Han landet på 138 meter, noe som er 2,5 meter lenger enn den tidligere bakkerekorden i storbakken i Lahti.

- For et giganthopp! Også holder han seg på beina, kommenterte NRKs hopp-eksperter Christian Nilssen og Johan Remen Evensen, etter Forfangs andre hopp.

Dermed var Norge igjen med i kampen om medaljer.

Selv var Forfang strålende fornøyd med hoppet.

- Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg er helt skjelven! Jeg kjente det med en gang at jeg fikk en helt annen høyde enn tidligere. Når jeg treffer på litt luft i bunn av bakken, så klarer jeg å fly, sier han til NRK.

- Veldig nærme



Daniel André Tande har vært Norges beste hopper denne sesongen, men har slitt med å få det til i VM. I sitt første hopp, lørdag landet han på 126 meter, og tapte dermed noen poeng til teten.

- Jeg er veldig nærme. Det er mye energi, men jeg er ikke like rask over skia som i prøveomgangen, dessverre. Men dette er veldig nærme, synes Tande om sitt eget hopp.

I den andre omgangen leverte Tande nok et hopp på 126 meter, til tross for vanskelige vindforhold.

Dermed var det Andreas Stjernen som skulle avgjøre det hele. Han hadde hoppet 127,5 meter i den første omgangen. I finalen landet Stjernen på 125,5. meter. Dermed endte Norge på en råsterk andreplass.

Svakere enn Falun

Mesterskapet har frem til lørdag vært en skuffelse for de norske hopperne. Selv om laginnsatsen tidvis har vært bra, var en fjerdeplass for Andreas Stjernen deres beste plassering før lørdagens renn.

Det er langt svakere enn hva som ble prestert i Falun for to år siden. Den gang tok de norske herrehopperne to gull og en bronsemedalje i løpet av verdensmesterskapet.

Dermed smakte lørdagens sølv godt som gull.

