Weng ler av svenskenes kupp-påstand

LAHTI (Nettavisen): Marit Bjørgen gikk inn til en suveren seier på tirsdagens 10 kilometer under VM i finske Lahti og tok sitt 16. VM-gull i karrieren. Astrid Uhrenholdt Jacobsen ble nummer tre og tok bronse.

Fult så bra gikk det ikke for den norske medaljehåpene Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg. Weng endte på den sure fjerdeplassen, ett minutt og 13 sekunder bak Bjørgen, mens Østberg ble nummer åtte.

Svenske Charlotte Kalla ble nummer to i rennet og etter målgang ble den svenske profilens taktikkupp hyllet i de svenske avisene.

Både Aftonbladet og Expressen omtaler dette «kuppet».

Bakgrunnen er at Kalla gikk på et langt tidligere startnummer enn Weng og kunne dermed legge seg i ryggen på den norske stjernen på sin sisterunde. Ifølge svenskene ga dette Kalla en fordel i medaljestriden.

- Ikke hjelp å få



Akkurat det er imidlertid Heidi Weng ganske uenig i.

- Vi gikk sammen, emn jeg tror ikke hun fikk noen fordel, sier Weng på spørsmål fra Nettavisen etter rennet.

- Jo hun gikk i ryggen på meg, men jeg tror ikke det var noen hjelp å få av meg. Jeg tror Kalla hadde klart det, uansett, sier Weng videre.

Trener Roar Hjelmeset har heller ikke at det svenske «taktikkuppet» ble avgjørende under tirsdagens øvelse - i kampen om sølvet bak Bjørgen.

- Jeg tror ikke det hadde så mye å si. De måte vel uansett ha startet foran oss, så da konkluderte de vel med det at de kunne få litt hjelp, sier han.

- Vi burde ha tenkt sånn, vi og, da, men til syvende og sist tror jeg ikke det hadde så mye å si, mener Hjelmeset.

- Åpnet for hardt



Om sitt eget løp, sier 25-åringen at det gikk litt tungt.

- Jeg prøver å åpne litt hardere enn jeg har gjort før, for å være med, men jeg skulle nok tatt det litt kuli i starten, forteller Weng til pressen.

- Jeg blir fort stiv og prøver å jobbe med meg selv, men likevel blir jeg nummer fire og kun tre slår meg. Jeg trodde det skulle være verre der en periode, men hørte lenge at jeg var med og kjempet, sier hun.

Weng gledet seg i stedet over andre gode, norske prestasjoner.

- Jeg er bitte litt skuffet over at jeg ikke har noen særlig rå følelse. Men det er to norske på pallen, det er veldig bra og gledelig, sier Weng.

Spesielt er Weng full av lovord om vinneren, Marit Bjørgen.

- Det er helt sjukt. Hun får oss andre til å se dumme ut. Det er bra for henne, det er helt vilt. Jeg tror folk bare tror vi andre er dårlige.

- Mye bedre



Ingvild Flugstad Østberg har så langt hatt et svakt mesterskap, men følte likevel at tirsdagens åttendeplass var en aldri så liten opptur.

- Hva skal jeg si, det var veldig mye bedre enn de to andre løpene her. Jeg åpnet nok vel offensivt og ville være med å fighte fra starten. Men så ballet det på seg litt mye etter hvert der. Det var en kamp mot kroppen, syra, hodet og alt, forteller Gjøvik-jenta til pressen.

Hun var lettet over at skiene var langt bedre tirsdag.

- Det var veldig mye bedre og jeg hadde feste på skiene. Jeg kunne gå på som jeg ville og derfor ble jeg litt ivrig i starten. Jeg kunne løpe som jeg ville opp bakkene. Da overvurderte jeg meg selv litt, men det var i hvert fall framgang fra de andre løpene, forteller Østberg videre.

- Ikke evaluert



På spørsmål fra Nettavisen medgir hun likevel at hun er litt skuffet over innsatsen så langt i Lahti-VM.

- Jeg har ikke gjort den grundigste evalueringen enda, dette er ikke rett tidspunkt å ta den på, så jeg får ta den litt senere. Men selvfølgelig, jeg er nummer to i verdenscupen sammenlagt og stort sett vært med og kjempet om pallplasser i to år nå, så det er jo der jeg vil være med, men nå må jeg bare ta det med meg at det er bedre og se hva resten av mesterskapet bringer, sier 26-åringen til Nettavisen.

