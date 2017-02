Weng om nervene før gulløpet: - Har aldri gått et slik løp før

ANNONSE

LAHTI (Nettavisen): Heidi Weng og Maiken Caspersen Falla hadde få problemer med å sikre norsk gull på lagsprinten i VM søndag.

Den norske duoen var blant favorittene og innfridde. Falla parkerte all motstand på siste etappe og sikret seieren foran Russland og USA.

Dette var Fallas andre gull i mesterskapet, hun vant også sprinten, mens det var Wengs første medalje så langt under VM i finske Lahti.

- Aldri gått før



Og det i en øvelse 25-åringen nesten aldri har gått før. Akkurat det førte til at Weng var veldig nervøs og litt bekymret før hun skulle ut å gå lagsprinten.

- Noen ganger er det greit å ha litt nerver. Jeg hadde aldri gått sprintstafett før, i hvert fall ikke når det gjelder, sier hun til Nettavisen.

- Det var nervepirrende, legger hun til.

Også landslagstrener Roar Hjelmeset kunne avsløre til Nettavisen at begge jentene kjempet mot nervene i forkant av søndagens gulløp.

- Det skjer flere ting rundt dette. Det er vekslinger, folk som går i lag, og de skal gå etappe etter etappe. Vi har sett at alle ikke føler seg helt sikre.

- Men jentene klarte å holde det ganske bra i sjakk og støttet hverandre veldig i pausen. De kom motivert til finalen, forteller Hjelmeset.

Ville ikke se på



Maiken Caspersen Falla forteller at måtte kjøre det hun velger å kalle en mental taktikk underveis i løpet, for å holde rett fokus. Derfor fulgte hun lite med på hvordan det gikk med Weng underveis på etappene.

-Det har ikke noe med nerver å gjøre, men fokus. Da blir jeg fort mer fokusert på Heidi, enn hva jeg selv skal gjøre. Fokuset blir veldig bredt da, i stedet for at jeg bare fokuserer på meg selv, sier hun til Nettavisen.

Falla forteller videre at jentene hadde lagt en klar plan for løpet.

- Vi er veldig flinke til å legge en tidlig taktikk og unytte de styrkene vi har. Vi er offensive og bruker det vi er gode på. Det fungerer så bra. Det er kult å ha med Heidi, hun er den i feltet med størst O2-opptak.

- Harde prioriteringer



Jenta med to gullmedaljer har virkelig truffet med formen i VM.

- Jeg hadde håpet å være i min beste form her. Resultatet har ikke vært så viktig, så lenge jeg er i min beste form. Den taktikken har fungert veldig bra. Det har vært noen harde prioriteringer på veien hit. Jeg har stått over Tour de Ski, og stått over noen renn, her og der, for å lade opp til VM, holde meg frisk, spare meg og trene litt. Prioriteringer som har kostet litt å gjøre, og det har lykkes, forteller 26-åringen etter rennet.

Den smånervøse Heidi Weng følte det var betryggende å ha med Falla, som vant gull under sprintstafett også i Falun-VM for to år siden.

- Det var veldig godt å gå på lag med Maiken. Og jeg er glad for å bli tatt ut til å gå sprintstafett for Norge, for det er mange sterke løpere. Maiken er alltid sterk og alltid sterk i mesterskap. Hun der, det betyr at hun går absolutt alt, og er alltid i form. Når jeg så at hun hadde fått luke til de andre, tenkte jeg at da blir det hvert fall medalje, sier Weng.

