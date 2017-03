Raw Air-drama: Stjernen og Kraft skuffet

ANNONSE

VIKERSUND/GRENSEN (Nettavisen): De norske skiflygingshåpene klarte ikke å hevde seg i toppen i fredagens kvalik i Vikersund.

Polske Kamil Stoch vant med et hopp på 226,5 meter, foran Tysklands Andreas Wellinger og den slovenske unggutten Domen Prevc.

Sjernen-miss



På forhånd var det knyttet mye spenning til hva Andreas Stjernen kunne få til etter den sterke andreplassen i Granåsen.

Sprova-skihopperen landet på 196,5 meter. En plassering som nummer 12 var godt under de norske forhåpningene.

- Jeg treffer ikke helt med posisjonen og da får jeg ikke tråkket nok ned i til å få med meg den lille høyden man må ha utover kulspissen. Da går jeg for lavt og det er for dårlig, sier Stjernen til Nettavisen.

- Jeg blir irritert på meg selv fordi jeg gjør småfeil som av og til går igjen. De kommer litt for ofte når jeg kommer til en ny bakke. Da klarer jeg ikke helt å finne rytmen. Jeg føler at jeg skulle ha hoppet 20-30 meter lenger, forklarer 28-åringen.

Kraft-sjokk



Stjernen forventet at hans muligheter i sammendraget kom til å bli betydelig svekket, men så fikk han se at sammenlagtleder i Raw Air, Stefan Kraft, også fikk trøbbel.

Østerrikeren ble nummer ti med bare 197 meter. Dermed lever spenningen i sammenlagtkampen mot Wellinger for fullt.

Nettavisen stod ved siden av Stjernen da Kraft hoppet.

- Se der. Der ser man at alt er mulig, kommenterte nordmannen.

Til tross for skuffelsen beholdt Kraft smilet etter kvalifiseringen. Han ser frem til kampen mot Wellinger, Eisenbichler og Stjernen i de to kommende dagene i Vikersund.

- Treningshoppet mitt var veldig bra, men i kvaliken ble jeg litt for ivrig. Det var ikke bra, sier Kraft til Nettavisen.

Også Andreas Wellinger, som fredag tok tilbake sammenlagtledelsen, liker spenningen i Raw Air.

- Jeg har en god følelse. Dette er en flott bakke. Forhåpentligvis kommer forholdene til å være gode i de neste to dagene, og da håper jeg å få til noen gode svev. Alt er mulig her. For å få til et godt hopp, så må man gjøre det bra på hoppkanten, men man er også avhengig av gode forhold. Vi får se hvordan det går, sier Wellinger til Nettavisen.

Lagkonkurranse venter



Lørdag er det lagkonkurranse i Vikersund. Den teller også i sammendraget i Raw Air.

Alexander Stöckl forteller at han har tatt ut nevnte Stjernen, samt Robert Johansson, Daniel-André Tande og Johann André Forfang til lørdagens konkurranse.

Robert Johansson landet på 200,5 meter fredag. Med det var han best av nordmennene på 11.-plass. Han la inn en god søknad til å bli en av fire norske hoppere lørdag.

Halvor Egner Granerud hoppet 210 meter, klart lengst til da. Han fikk dog en del poengtrekk for fordelaktig vind og en 15.-plass til slutt.

Johann André Forfang lyktes ikke helt med sitt første tellende hopp i mammutbakken. Tromsø-hopperen landet på 196 meter. Det ga ham en 17.-plass.

Daniel André Tande fikk problemer tidlig i sitt svev og maktet ikke å følge opp et godt treningshopp på 222 meter. Med 182,5 meter og lav fart ble Kongsberg-hopperen nummer 21 i konkurransen.

Verdensrekordholder Anders Fannemel hoppet en halvmeter lengre enn Forfang, men plasserte seg likevel 7,5 poeng bak Forfang som nummer 25.

I tillegg er også Joacim Ødegaard Bjøreng kvalifisert for søndagens renn etter å ha landet på 185 meter.