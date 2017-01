Skuffet Iversen mener han bør være VM-klar

ANNONSE

Italienske Federico Pellegrino spurtet ned Emil Iversen på slutten av oppløpet i lørdagens verdenscupsprint i fristil.

En frustrert Iversen brakk staven da han innså at han ble nummer to. 25-åringen ble sittende lenge i målområdet før han reiste seg. Han la ikke skjul på skuffelsen da han møtte NRK like i etterkant.

- Det er bra å bli nummer nummer to. Men de kommer til å sitte i lenge de dårlige takene jeg tar på slutten der, kommenterte Iversen overfor NRK.

- Jeg får bare prøve å ta med meg det positive. Det er at jeg er tilbake i form og leverer på bestilling. Men det er ikke hver dag man er så nære å vinnne verdenscuprenn, så det er litt skuffende. Jeg skal vel klare å bli fornøyd etter hvert.

- Aldri vært tvil



Iversen la inn et meget sterk søknad om å få gå sprintøvelsen i Lahti-VM. Trønderen mener uttaket bør være enkelt for landslagsledelsen.

- Det har aldri vært noen tvil om det. Og det er fortsatt ikke det, avsluttet han smilende.

SLU REV: Federico Pellegrino (til) høyre gjorde som så mange ganger før og lurte alle de norske rivalene sine i en fristilssprint.

Sindre Bjørnestad Skar kapret tredjeplassen i Falun-sprinten.

Norge hadde tre av sine seks kvalifiserte karer i finalen, men ingen av dem klarte å tukte den italienske supersprinteren.

Johannes Høsflot Klæbo hadde et lite favorittstempel før finalen etter å ha imponert både i prologen og de første utslagsrundene. Han lyktes dessverre ikke helt da det skulle avgjøres og ble nummer fem.

Seks av tolv



Samtlige nordmenn kvalifiserte seg for kvartfinalene uten problemer. De norske gutta kapret seks av de tolv første plassene, med Klæbo som den aller raskeste.

Mer trøbbel ble det derimot i heatene, naturlig nok.

Finn Hågen Krogh og Håvard Solås Taugbøl plasserte seg som nummer tre og fire i sin semifinale, men ble slått på tid av Iversen og Sindre Bjørnestad Skar i den andre semien.

Dermed ble det finaleplass bare på de to sistnevnte. Eirik Brandsdal røk ut allerede i kvartfinalen.