Slik forklarer Holøs at han «aldri» er skadet

Det er mer enn en klisjé at kapteiner skal gå foran med et godt eksempel. 29-åringen fra Sarpsborg er igjen den på Norge med suverent mest spilleminutter, og Norges nummer 6 er alltid en som treneren Petter Thoresen kan stole på.

Så langt er det blitt 91 OL- og VM-kamper for Holøs, og ennå er ikke karen mer enn 29 år. Sammen med Anders Bastiansen er han den eneste i den norske troppen som har spilt i samtlige A-VM siden Norge rykket opp på øverste nivå for 11 år siden.

Bastiansen rundet 100 spilte kamper tidligere i mesterskapet.

– Jeg håper å nå 100 kamper selv, men du vet aldri hva som skjer med skader og slikt. Det er det som setter ut folk ut av spill.

– Apropos skader. Du er en av dem som svært sjelden er skadd? Hva skyldes det?

– Jeg har sluppet unna de store skadene. Det er vel en kombinasjon av gode gener og mye bra trening gjennom mange år, og så har det litt med spillestil å gjøre. Hvis du sammenligner meg med for eksempel Ole Kristian Tollefsen som har mye av den samme rollen på laget, så har han en mer oppofrende spillestil. Da får man ofte mer skader. Jeg spiller mer på rett plassering og slikt. I tillegg spiller treningen man gjør fra man er veldig ung inn. Flaks og uflaks har også sitt å si.

– Hva skiller kapteinsrollen fra den vanlige spillerrollen?

– Spillet ut på isen blir det samme, men du føler mer ansvar for de andre. Man har mer ansvar for det som skjer, også for resultatene, selv om man selv ikke gjør så mye annerledes. Så har man også et ansvar for at laget og spillerne trives også utenfor isen, sier Holøs når NTB får prate med ham på det norske utøverhotellet. Der er de norske spillerne tilgjengelige hver dag så lenge det er kampfritt.

– Hva legger du i ansvar «utenfor isen?»

– Du har et ansvar for at alle føler seg trygge på hverandre, og at det skal være høyt under taket. Jeg vil at alle skal få være den de er, uavhengig av om det er en stille og rolig type, eller en type som liker å prate. Det er ikke alltid like lett å være 18 år og sitte sammen med 30-åringer. Da vil du kanskje ikke være den som prater høyest, selv om det slett ikke er noe å være redd for.

Holøs har nettopp avsluttet sin andre toårsperiode i svenske Färjestad. Det blir ikke mer i denne omgang. Holøs takket nei til et nytt kontraktsforslag i april. Spilleren med 39 kamper for Colorado Avalanche og også to år i Lokomotiv Jaroslavl i KHL-ligaen i Russland må finne seg en ny klubb.

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal. Jeg stresser ikke med det under VM, nå er det VM som teller. Jeg har mer enn nok tilbud, det står ikke på det. Jeg har lyst til å spille et sted der hockeyen er utviklende, samtidig som det er en bra liga med gode økonomiske betingelser. Jeg vil også at min rolle i laget skal være en viktig rolle. Jeg vil ha en rolle der jeg bidrar mer enn gjorde i Färjestad, fastslår Holøs.

