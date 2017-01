Slik forklarte Johaug seg for Domsutvalget

ANNONSE

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Klokken 13 satt Therese Johaug seg ned foran de tre dommerne i Domsutvalget for å gi sin forklaring i dopingsaken.

Den norske langrennsstjernen gjentok mye av det hun fortalte på pressekonferansen i høst der hun for første gang avslørte at hun hadde avlagt en positiv dopingprøve som har ført til at påtalenemnda i Antidoping Norge har lagt ned påstand om 14 måneders utestengelse.

En tydelig forberedt, men preget Johaug fortalte som tidligere at hun testet positivt på det anabole steroidet klostebol etter å ha brukt medikamentet Trofordermin som hun fikk av daværende landslagslege Fredrik Bendiksen for å behandle en solbrent leppe.

Fikk sjokkbeskjed



Johaug snakket blant annet om dagen 4. oktober da hun fikk beskjeden om at hun hadde avlagt en positiv dopingprøve.



- Jeg hadde fått melding fra Vidar Løfshus (landslagssjef) der det sto "ring så fort som mulig", samtidig som jeg hadde fått melding om et passord for å åpne et skrivebeskyttet dokument på mail. Vidar spurte om han kunne komme og hente meg. Jeg tenkte først at noe hadde skjedd i familien eller blant de nærmeste rundt meg. Skrek i telefonen og spurte om noen hadde dødd, svarer Johaug.



- Jeg var i sjokk. Nils Jakob (Hoff, kjæresten) hadde vært på butikken, og hørte bare at noen hylskrek. Når han kom nærmere skjønte han at det kom fra leiligheten vår. Jeg var ikke kompetent til å finne ut hva det her gjaldt, sier Johaug.

Hun forteller at hun etter hvert fikk hjelp av kjæresten til å finne årsaken til den positive prøven.

- Der og da skjønte jeg ikke hvordan dette var mulig at kunne skje når jeg hadde fått beskjed og forsikringer fra Fredrik om at salven ikke stod på noen dopingliste. Tiden etter den 4. oktober har vært helt jævlig. Det har vært et følelsesmessig kaos i hodet mitt. Jeg måtte stå foran hele Norge og hele verden å fortelle at jeg hadde avlagt en positiv dopingprøve. Jeg føler at jeg ikke har gjort noe galt. Jeg stolte på hans anbefaling, sier Johaug.

Den norske langrennsprofilen forteller videre at hun etter hvert har fått etablert et støtteapparat rundt seg.

- Jeg har jobbet knallhardt for at jeg skal komme tilbake igjen. Jeg ønsker med disse dagene at saken skal bli opplyst så godt som mulig. Jeg ønsker å få en avgjørelse jeg kan forholde meg til. Jeg skal tilbake igjen i skisporet.

- At jeg sitter her jeg sitter i dag er helt absurd. Egentlig skulle jeg, sammen med resten av laget mitt, forberede meg på å konkurrere, forteller Johaug.

- Solbrent leppe



I forklaringen gikk hun også nærmere innpå hva som skjedde i dagene før og etter hun mottok medikamentet Trofordermin.

Akkurat som tidligere forteller langrennsstjernen at hun fikk solstikk og en solbrent leppe på samling i Seiser Alm.

- I starten sved det og etter hvert ble den blank. Den hovnet opp. Vi reiste til Livigno 31. august. Gradvis utviklet de sårene seg på leppen min. Det ble store åpne sår som blødde. Det verket. Da jeg våknet om morgenen så var underleppen min svart fordi blodet hadde størknet, sier Johaug.

Hun forklarer at hun snakket med lege Fredrik Bendiksen på telefon noen dager tidligere 28. august, men at leppen da ikke var noe tema. Det var den derimot noen dager senere.

- Den 1. september hadde vi fridag. På ettermiddagen ringte jeg Fredrik. Jeg ga utrykk for at jeg hadde lyst til å reise hjem igjen. Vi ble enige om at jeg skulle vente til han kom ned den kvelden og at vi skulle ta en prat til frokost 2. september.

Som avtalt skal Bendiksen ha møtt Johaug først til frokost 2. september og så til lunsj samme dag. men

- Han fikk se underleppen min som hadde blitt verre for hver dag som gikk. Han sa han skulle gå å finne noe jeg kunne smøre på. Han kom tilbake og sa han ikke hadde krem i legekofferten, men skulle gå ut å se hva han kunne finne til meg, forklarer Johaug.

- 3. september kom Fredrik bort til meg og sa at han hadde kjøpt to kremer. Jeg fikk først en krem Keratoplastica. Den skulle jeg smøre på jevnlig. Der og da spurte jeg om den kremen stod på dopinglisten. Han sa «nei, den står ikke på dopinglisten». Jeg brukte den kremen 3. og 4. september uten at det ga noen effekt, sier Johaug.

- Fikk Trofordermin av Bendiksen



Dagen etter 4. september tok Johaug igjen kontakt med Bendiksen.

- Jeg mener å huske det var kvelden vi spiste burger. Da rant det veldig mye blod i maten. Jeg måtte sitte med en serviett for å stoppe blødningen. Fredrik satt også der og jeg spurte om jeg kunne prøve den andre salven han har kjøpt siden den første ikke fungerte så godt. Han sa at han skulle ta med den andre salven til kveldsmaten, sier Johaug.

Bendiksen skal, ifølge Johaug, ha gjort som avtalt.

- Til kveldsmaten samme kveld kom han med den salven. Jeg fikk pakken av han. Han sa jeg skulle smøre to tynne lag på leppa morgen og kveld i åtte-ti dager. Jeg spurte da om kremen stod på dopinglisten. Han sa "nei, den salven er ren og den kan du trygt bruke".

Pakningsvedlegget skrevet på italiensk



Som Antidoping Norge tidligere i forhandlingene påpekte, skal pakningen hun fikk ha vært merket med "doping", men det hevder Johaug at hun ikke fikk med seg før hun kastet forpakningen til tuben med krem.

- Etter kveldsmaten satt jeg og skravlet. Jeg gikk tilbake igjen på rommet. Jeg husker at jeg gikk på badet og stod foran speilet. Jeg åpnet pakken og det første som møtte meg var den bruksanvisningen som lå i veien for den tuben jeg skulle ha. Jeg tok ut bruksanvsingenen tok en rask titt og tenkte «italiensk», forklarer Johaug.

Hun skal da ha kastet vedlegget som var på italiensk sammen med pakken.

- Jeg tenkte ikke at jeg skulle undersøke det noe mer etter at Fredrik sa at jeg kunne trygt bruke den, sier Johaug.

- Jeg vet at det er utøverens ansvar å sjekke, men det gjorde jeg da jeg spurte Fredrik. Han ga meg forsikringer om at jeg kunne bruke den, forteller langrennsutøveren.

Saken oppdateres...