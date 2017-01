Slik har Heidi Weng unngått Johaug-tabben

ANNONSE

Slik uttalte Heidi Weng seg om hvordan hun sjekket medisinene sine dagen etter at Johaug brukte den ulovlige leppesalven.

I et innslag på Dagsrevyen på NRK fra 5. september 2016 ble flere av kvinnelandslagsutøverne i langrenn intervjuet om astmadebatten som raste i kjølvannet av dopingsaken mot Martin Johnsrud Sundby.

Det var i dette innslaget vi fikk se Therese Johaugs blodige og sprukne leppe - som nå er kjernen i dopinghøringen mot Johaug som foregår på Ullevaal stadion onsdag og torsdag denne uka.

Der sa Heidi Weng klart og tydelig at hun dobbeltsjekker alle medisiner hun bruker selv i Antidoping Norges database, og et av eksemplene hun gir er nettopp munnsårsalve.

- Jeg følger med og søker på medisinene der i forhold til om det er lovlig eller ikke, og det er lovlig. Til og med munnsårsalve har jeg søkt på, sier Weng til NRK.

- Vil være sikker selv



Weng har dessuten påpekt at hun ble ekstra påpasselig etter Sundby-saken.

- Ja, jeg vil si det. Jeg tipper de fleste ikke søker på munnsårsalve eller nesespray, men jeg gjør det. Jeg stoler på legen, men jeg vil være sikker selv, har hun sagt til NRK.

Heidi Weng er for øvrig en av landslagsutøverne som har astma og som bruker astmamedisin.

Se klippet fra 5. september her (saken fortsetter under):

27. september gjorde Johaug et intervju med Østlendingen som har blitt omtalt flere ganger senere. Der sa hun at hun var veldig nøye med å sjekke alle medikamenter hun bruker eller blir tilbud.

- Jeg tar aldri noe jeg får tilbudt eller kommer over uten å sjekke det først. Enten det er en salve eller en te, sa hun til Østlendingen.

– Jeg sjekker både én, to og tre ganger, sa hun til lokalavisen.

Onsdag vitnet Johaug i høringen og hun forklarte seg om dagene på treningsleir i Livigno.

Johaug sa at hun ikke sjekket Trofodermin-salven nærmere etter at hun skal ha spurt lege Bendiksen om den var trygg å bruke.

- Jeg tenkte ikke at jeg skulle undersøke den salven noe ytterligere etter at jeg ti minutter tidligere hadde fått forsikringer av Fredrik om at jeg trygt kunne bruke den, sa Johaug.

- Jeg vet at det er utøverens ansvar å sjekke, men det gjorde jeg da jeg spurte Fredrik. Han ga meg forsikringer om at jeg kunne bruke den, fortalte langrennsutøveren.

Torsdag forklarte Bendiksen seg i høringen. Der sa han blant annet at det var uvanlig at utøvere sjekker opp medikamenter ytterligere etter at de har fått noe anbefalt av ham.

- Hun spør om det var trygt å bruke denne (Trofodermin, red.merk) og jeg bekrefter det, sa Bendiksen torsdag.

Ber om full frifinnelse



Dagen før innslaget i Dagsrevyen, 4. september, fikk altså Therese Johaug leppesalven Trofodermin av daværende landslagslege Fredrik S. Bendiksen, som hun skulle bruke som behandling mot sin sprukne og ødelagte underleppe. Da hadde hun slitt med vond sårleppe i flere dager allerede.

Kremen inneholdt som kjent clostebol, et middel på dopinglisten - og er kjernen til at Johaug nå er utestengt fra all konkurranse, mens hun venter på endelig dom.

Nettopp aktsomhetsgraden er et sentralt punkt i høringen mot Johaug. Langrennsstjernens advokat Christian B. Hjort har argumentert hardt for at det ikke er noen grunn til å utestenge Johaug.

- Vi mener hun har vist den forsiktigheten man med rimelighet kan forvente av en toppidrettsutøver. Hun undersøkte personlig at kremene ikke inneholdt noe forbudt stoff med den beste kilden for slike opplysninger, nemlig landslagslege Bendiksen, sa advokat Hjort på høringens første dag.

At Hjort krever full frifinnelse for Johaug har blant annet fått advokat og ekspert på idrettsjuss Gunnar-Martin Kjenner til å reagere.

- Jeg stusser litt på det, sier han til Nettavisen.

Aktoratet mener på sin side at 28-åringen er å klandre for bruddet på dopingreglene og at hun i minste fall har utvist ubetydelig skyld. Hjort er enig på punktet om skyld, men partene har altså ulikt syn på hvor strengt det skal straffes.

Ifølge NIFs regelverk må Johaug straffes med minimum et års utestengelse, dersom hun er å klandre, og det er dette som er lagt til grunn for innstillingen på 14 måneders straff.

