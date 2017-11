Slik reagerer Northug på Legkov-diskingen: - Feirer OL-bronse!

Den norske skiprofilen Petter Northug la ut bilde på Instagram etter onsdagens nyhet fra IOC. Som vanlig tar trønderen ting med et glimt i øyet.

«Feire OL-bronse! Endelig skulla da lykjast» skriver Northug på sin Instagram-profil onsdag.

Det er vanskelig å tolke meldingen som noe annet enn ironi. Han har tross alt vunnet 20 medaljer i OL og VM, derav 15 gull, og en bronse ekstra gjør trolig lite fra eller til.

Northug har den siste måneden vært på høydeopphold i blant annet Val Senales, men dro denne uken til varmere strøk der han fortsetter forberedelsene til OL-sesong.

Utestenges på livstid

Der fikk han onsdag med seg nyheten om at han kan legge til enda en OL-medalje på CV-en. Da ble det som kjent offentliggjort at Alexander Legkov, som vant individuelt gull og stafettsølv i Sotsji-OL i 2014, er diskvalifisert for doping.

Som en konsekvens strykes russerens resultater fra OL i Sotsji, både individuelt og på stafett, og det betyr etter alt å dømme at Norge rykker opp til bronseplass etter at russernes sølv strykes.

Det betyr at Eldar Rønning, Chris Jespersen, Martin Johnsrud Sundby og Petter Northug nå får OL-medaljene i posten.

Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra Northug gjennom manager Are Sørum Langås, men har foreløpig ikke fått svar på våre henvendelser.

Via sin egen TV-kanal sier Northug at han avventer med å kommentere saken til han vet mer om hvilke følger dette vil få.

- Uansett har ikke en bronsemedalje noe for meg å si i denne sammenhengen. Jeg tenker på sportens beste i denne saken, sier Northug.

Heller ikke Rønning eller Sundby har vært tilgjengelige for kommentar onsdag.

Chris Jespersen slipper på ingen måte jubelen løs når Nettavisen informerer ham om IOCs avgjørelse.

- Det blir i så fall rart å få den i posten, men hvis de har bevis for at de har jukset så er det bra at de blir tatt. Da har jeg lyst på medaljen, sier Jespersen til Nettavisen.

Den norske løperen som for øyeblikket er på privatlaget til Petter Northug, vil ikke gi noen ytterligere kommentarer før han vet mer om saken.

Justerer resultatlister

Onsdagens dramatisk beslutning fra IOC gjøres på bakgrunn av beviser framkommet gjennom etterforskningen av russisk statsdoping, melder de i en pressemelding.



Også Jevgenij Belov er diskvalifisert fra Sotsji-OL. Begge er bannlyst fra alle framtidige OL. IOC ber i pressemeldingen FIS nå om å justere sine resultatlister. Avgjørelsen påvirker ikke FIS-konkurranser.

Det er de første dopingdiskvalifikasjonene fra Sotsji-lekene som skjer uten at det foreligger positive dopingprøver. I stedet gjøres det på bakgrunn av beviser samlet inn av WADA-granskingen ledet av Richard McLaren.

McLaren har slått fast at det var statsstøttet doping under Sotsji-lekene, og at dopede utøveres urinprøver ble byttet ut med rene prøver.

IOC-utvalget, som har gransket 28 tilfeller av mulige dopingovertredelser under Sotsji-OL, uttalte for noen uker siden at en avgjørelse i samtlige saker vil bli offentliggjort innen utgangen av november. I pressemeldingen varsler IOC at det vil bli gjennomført ytterligere flere høringer med aktuelle utøvere de nærmeste ukene.

Langrennssjef Vidar Løfshus ønsker foreløpig ikke å uttale seg om onsdagens IOC-beslutning.

- Jeg må avvente til jeg har mer info, skriver Løfshus til Nettavisen i en SMS.

Advokatene raser: - Skandaløst



Advokatfirmaet Wieschemann Rechtsanwälte, som har representert Belov og Legkov, varsler at avgjørelsen kommer til å bli anket til Idrettens voldgiftsrett (CAS) senest torsdag.

I en pressemelding går firmaet i strupen på IOCs avgjørelse.

- Avgjørelsen fortjener betegnelsen «skandale». Den spotter IOC-president Thomas Bachs uttalelse om å kun ta avgjørelser på grunnlag av sikre beviser, skriver firmaet i pressemeldingen.

Wieschemann Rechtsanwälte mener at onsdagens avgjørelse går langt forbi det McLaren-rapporten gir grunnlag for å gjøre.

