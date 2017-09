Slik svarer Northug på landslagsledelsens krav: «Lufte hunden til Hetland»

Den norske landslagsledelsen stiller knallharde krav til de som ønsker å stå på startstreken i OL. Nå har Petter Northug kommet med sin reaksjon.

Landslagstrener Tor Arne Hetland er tydelig på at det vil bli vanskeligere for utøvere som ikke er på landslaget å komme seg til OL.

For å gjøre det må de prestere i verdenscupen, men bare det å kvalifisere seg til å gå verdenscup kan vise seg å være krevende nok.

I et intervju med VG sier Hetland at Petter Northug og andre løpere utenfor laget må på pallen på Beitostølen for å i det hele tatt ha sjansen til å få gå verdenscupåpningen i Kuusamo.

- Ja, de må på pallen flere ganger, pluss å vinne, forteller Hetland til VG.

Petter Northug virker tydelig å ha fått med seg Hetlands krav.

Torsdag kveld har «Mosvik-ekspressen» selv på humoristisk vis lagt ut en egen liste over krav fra landslagsledelsen på Instagram.

*Ikke mobbe utøvere uten mesterskapsgull

*Klippe plenen til Løfshus fra juni til september

*Lufte hunden til Hetland når han er på landslagssamling

*Male hytta til Erik Røste sommeren 2018

*To uker ordensvakt hos Olympiatoppen

Northug kommenterer bildet med at «kravene for å komme til OL er tøffe, men overkommelig».

Nå gjenstår det imidlertid å se om den norske langrennsstjernen klarer å oppfylle landslagsledelsens virkelige krav om å prestere tidlig i sesongen for å få gå i verdenscupen.