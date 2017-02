Sølv og bronse til Norge i VM

ANNONSE

Johannes Thingnes Bø ble nummer to og Ole Einar Bjørndalen nummer tre under søndagens jaktstart i skiskytter-VM. Martin Fourcade tok gull.

Dette var Bøs andre sølv så langt i mesterskapet.

- Jeg fikk maks ut av det slik ting utviklet seg. Jeg så at resten bommet litt på siste skytingen og hadde masse krefter på slutten, sier Bø til NRK.

- Det betyr masse. Ole skal være heldig at Tarjei (Bø) ikke fylte på siste, da skulle han fått to Bø-er på ryggen på siste runde. Men Ole tar medalje igjen, det er fantastisk, det han får til, sier sølvvinneren videre.

- En seier for meg



Bjørndalen startet som nummer seks, men gikk seg raskt oppover.

- Bronse er seier, det. Jeg er vanvittig fornøyd med løpet. Det var litt klunder med ladingen, men jeg klarte å holde hodet kaldt på tredje skytingen. På siste runden trodde jeg at jeg hadde kontroll på pulsen, men jeg fikk litt høy puls, sier Bjørndalen til NRK etter løpet.

- Bronse er egentlig litt sånn, ikke helt topp, men i dag var det fantastisk, sier superveteranen videre.

Thingnes Bø lå meget godt an før søndagens jaktstart over 12,5 kilometer. Nordmannen ble nummer to på lørdagens sprint og gikk ut sammen med gullvinner Benedict Doll fra Tyskland.

23-åringen skjøt imidlertid bom både på første liggende og første stående skyting og havnet dermed litt bakpå i kampen om gullet.

Overlegen Fourcade



Det ga en revansjesugen Martin Fourcade muligheten til å overta teten. Den holdt franskmannen helt inn til mål og sikret gullet.

Fourcade skjøt kun én bom på de fire skytingene og hadde full kontroll.

Bak Fourcade skjøt Ole Einar Bjørndalen også imponerende og gikk seg raskt opp i medaljekampen. Veteranen skjøt feilfritt på de tre første skytingene og pådro seg kun én bom på siste stående skyting.

På siste runde gikk Bjørndalen ut sammen med amerikanske Lowell Bailey, men Johannes Thingnes Bø meldte seg også på igjen.

Bø var sterkest på den sisterunden inn mot mål og sikret seg sitt andre sølv i mesterskapet, mens Bjørndalen gik inn til bronse.

Tarjei Bø endte til slutt på en niendeplass.