Smilende Ustjugov med lite stikk til Northug

VAL DI FIEMME (Nettavisen): Russeren imponerte på tourens siste etappe da han gikk i mål ett minutt og åtte sekunder foran Martin Johnsrud Sundby.

Forrige sesong kalte Petter Northug russeren for en irriterende kopi av ham selv i fjorårets Tour de Canada.

På søndagens pressekonferanse ble Ustjugov konfrontert med uttalelsene fra Northug. Russeren tok det med et smil, men var rask med å sende et lite stikk tilbake.

- Dagens løp viste at jeg, i motsetning til ham, kan konkurrere i oppoverbakke, sier Ustjugov.

HARD KAMP: Petter Northug og Sergej Ustjugov konkurrerte mot hverandre i Tour de Canada forrige sesong.

Tror Northug slår tilbake i VM



Han er imidlertid også rask til å skryte av nordmannen som han tror kommer sterkt tilbake når VM i Lahti starter neste måned.

- Jeg tror Northug kommer til å være veldig bra. Jeg tror han har gått for lang tid uten å konkurrere og nå er han sulten og sint, sier russeren.

Det er tydelig at Ustjugov har stor respekt for nordmannen.

- Jeg er ikke overrasket over at jeg får så mange spørsmål om Petter Northug. Han er nummer én. Til og med Martin Johnsrud Sundby har ikke vunnet så mye som Petter. Det eneste Petter ikke har fått til er denne bakken her, sier en smilende Ustjugov.

Drømmer om VM-suksess

Selv om Tour de Ski-vinneren tror Northug blir hard å slå i VM, har han ikke overraskende ambisjoner om å kjempe om i teten også der.

- Jeg skal prøve å være rask i VM og ta noen medaljer, sier Ustjugov til Nettavisen.

Han forteller at han vil legge Tour de Ski-seieren raskt bak seg og i stedet ha fokus på det som skal skje fremover.

Nå reiser han på treningsleir for å trene sprint, før han og trener Markus Kramer legger opp den optimale VM-oppkjøringen.

- I morgen kommer jeg til å våkne opp og ikke tenke på denne seieren. Man må alltid se fremover og ikke bakover på dine titler og seiere, forteller Ustjugov.

SMILTE: Sergej Ustjugov var en blid mann etter å ha vunnet Tour de Ski.

Spent Sundby

Martin Johnsrud Sundby måtte nøye seg med 2. plass i årets Tour de Ski. Nordmannen har hele tiden vært klar på at det er VM i Lahti som er hans store mål for sesongen.

Sundby er spent på om Ustjugov kommer til å prestere like godt neste måned.

- Touren har vært preget av intensive korte distanser. Der er han kanonsterk. Så er det en 30-kilometer, 50-kilometer og en 15-kilometer i VM. Det blir veldig spennende å se om han kommer tilbake og presterer like bra i VM, sier Sundby til Nettavisen.