Spent Wirkola så Tande vinne nyttårshopprennet: - Jeg var skitnervøs

Den norske hopplegenden fulgte spent med på søndagens nyttårshopprenn som ble vunnet av norske Tande.

Wirkola forteller at han var svært spent på å se om Tande kom til å takle det enorme presset.

Nordmannen ledet rennet etter første omgang, men et kjempehopp på 143 meter av polske Kamil Stoch i finaleomgangen satte stort press på 22-åringen fra Kongsberg.

- Jeg var skitnervøs da jeg satt og så på, sier Wirkola til Nettavisen.

73-åringen kunne imidlertid slippe jubelen løs da han så at Tande strakk seg til 142 meter og vant foran Stoch og Stefan Kraft.

- Jeg ble imponert av at han klarte å prestere to sånne hopp under presset han var under, forteller Wirkola.

Wirkola vant i 1967



Tandes seier kommer akkurat 50 år etter at Wirkola selv gikk til topps for første gang i nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen, før han også vant hoppuken sammenlagt samme år.

- Det å vinne i Garmisch er noe av det største som du kan oppleve som hopper. Det er selvfølgelig enda større å vinne hoppuka sammenlagt, men rennet i Garmisch er det enkeltrennet som er sett av flest på TV rundt om i verden, forteller Wirkola.

IMPONERT: Bjørn Wirkola (73) lot seg imponere av Daniel-André Tande søndag.

Gleder seg til fortsettelsen



Kamil Stoch leder nå hoppuken sammenlagt foran Stefan Kraft og Tande. Nordmannen var 12,6 poeng bak ledelsen etter det første rennet, men etter seieren i Garmisch-Partenkirchen ligger han nå kun 6,6 poeng bak polakken.

Wirkola tror Tande har det som skal til for å sikre seg sammenlagtseieren.

- Han hadde et litt uheldig førstehopp i Oberstdorf, så han ble hengende litt etter, men han er en av dem som har kapasitet til å vinne hele greia. Toppnivået hans tror jeg er best av alle sammen, forteller 73-åringen.

Hoppuka fortsetter nå i Innsbruck med kvalifisering tirsdag og renn onsdag.

- Jeg håper han klarer det, men jeg er ikke sikker. Det er forferdelig jevnt og det er mange som er gode. Det er hvertfall ikke avgjort ennå, så det skal bli spennende å følge fortsettelsen, sier Wirkola.

Stillingen i hoppuken sammenlagt etter 2 av 4 renn:

1. Kamil Stoch 591,2 poeng

2. Stefan Kraft 590.4 poeng

3. Daniel-André Tande 584,6 poeng