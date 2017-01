Østberg ble liggende i flere minutter: - Er det mulig?

ANNONSE

VAL DI FIEMME (Nettavisen): Trener Roar Hjelmeset forteller til Nettavisen at Østberg var langt nede etter lørdagens fiaskoløp, men den norske jenta fikk virkelig tilbake troen på seg selv underveis i søndagens avgjørende etappe.

Les også: Weng fikk melding av Jacobsen og Johaug før den avgjørende etappen

Østberg startet 1 minutt og 57 sekunder bak Stina Nilsson, men oppover den bratte bakken nærmet den norske stjernen seg sakte, men sikkert.

Dessverre for Østberg, klarte Nilsson å holde unna og sikret seg tredjeplassen bak vinner Heidi Weng og finske Krista Pärmakoski.

Les også: Heidi Weng kan juble hele veien til banken etter Tour de Ski-seieren

- Er det mulig?



Etter at hun krysset målstreken, ble Østberg liggende frustrert i flere minutter på bakken i målområdet.

- Jeg var på en måte fornøyd med hvordan jeg løste dagen i dag, men er det mulig å være så nærme, sier Østberg etter løpet.

Les også: Weng knuste Nilsson i monsterbakken

- Jeg hadde aldri trodd at jeg kom til å si dette, men for en gangs skyld skulle jeg ha håpet at bakken var enda litt lenger, forteller Østberg.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

MONSTERBAKKEN: Heidi Weng ser til at det er bra med Ingvild FLugstad Østberg på toppen av monsterbakken.

Irritert på tidligere nedturer

Etter å ha fått summet seg litt etter rennet, velger Østberg å se mer positivt på søndagens prestasjon.

- Det var min beste opplevelse av siste etappen i Tour de Ski noen gang. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle være så nære pallplassen. Det var litt irriterende nærme, sier Østberg.

Hun er tydelig på at det var andre etapper i touren som til slutt ødela for henne i sammendraget. Hun viser blant annet til stavbrekket hun hadde i Oberstdorf.

- Det er et par etapper jeg taper mange sekunder som er tyngre å svelge enn akkurat den her, forteller den norske jenta.

Nå ser hun fremover mot nye høydepunktet denne sesongen.

- Jeg må prøve å slå hardt tilbake i Lahti. Jeg er gira på å gå fort senere i vinter, forteller Østberg.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

3. PLASS: Stina Nilsson ble nummer tre bak Krista Pärmakoski.

Fornøyd Nilsson



Langt mer fornøyd var naturligvis Stina Nilsson som sikret seg tredjeplassen ti sekunder foran Østberg.

- Jeg la opp løpet slik at jeg skulle utnytte de lette partiene og finne min flyt. Så skulle jeg ta bakken i mitt tempo. Jeg er veldig fornøyd med at jeg klarte det, og veldig glad for at jeg ble nummer tre, sier Nilsson til Nettavisen.

Den svenske løperen fikk med seg at Østberg nærmet seg på slutten.

- Jeg ble litt småstresset. Jeg var veldig sliten på slutten, men fornøyd med at jeg hadde et ekstra gir inne. Jeg ville ikke bli nummer fire. Jeg tenkte at jeg måtte bite tennene sammen, forklarer Nilsson.