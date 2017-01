Østberg og Weng snakket ut etter krangelen

ANNONSE

TOBLACH (Nettavisen): Flugstad Østberg virket ikke å være fornøyd med den norske lagvenninnen underveis på den 4. etappen i Tour de Ski.

Og innrømmet til Nettavisen etter løpet at hun hadde håpet på et bedre samarbeid med Weng for å knekke Stina Nilsson som til slutt endte opp med å slå begge de norske kvinnene.

Etter løpet klarte ikke Weng holde tårene tilbake som følge av det som skjedde.

Snakket ut



Dermed var det behov for å snakke ut når ting hadde roet seg.

Til Nettavisen forteller Flugstad Østberg at de to landslagsløperne diskuterte det som hadde skjedd under en joggetur i Oberstdorf og i bilen på vei til italienske Toblach.

- Vi fikk snakket litt om hva hun hadde følt underveis og hva hun følte etterpå. Det går helt fint. Det er ikke alltid man får styrt hvordan følelsene er og hvor mye man har å bidra med. Da ble det et litt sånn løp for både Stina og Heidi at de hang på og spurtet på slutten, sier Østberg til Nettavisen.

TRENING: Ingvild Flugstad Østberg møtte pressen før trening i Toblach.

Selv om stemningen ikke var den aller beste under løpet, forteller både Østberg og Weng at de er ferdig med det som skjedde.

- Det var ikke noe spesielt dårlig stemning, men det er greit å si at man ikke hadde dagen. Jeg var veldig skuffet selv og hun skjønner det. Det gikk fort over, sier Weng til Nettavisen.

Østberg forteller at hun har valgt å fokusere på sin egen prestasjon.

- Jeg ser ikke at jeg kunne ha gjort noe annerledes heller. Jeg prøvde å få litt hjelp, men det kom til et punkt hvor man ikke kan vente på at nummer fire og fem skal komme opp til oss. Jeg var egentlig veldig godt fornøyd med løpet i går, forklarer Østberg.

FORNØYD: Roar Hjelmeset er glad for at Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg fikk snakket ut.

Får skryt av Hjelmeset

Landslagstrener Roar Hjelmeset er glad for at de to norske stjernene fikk snakket ut.

- Jeg må berømme begge parter. Jeg kan berømme Heidi som la seg så langflat som hun gjorde og ba om unnskylding. Hun var direkte lei seg for at hun ikke hadde bidratt sånn som hun hadde tenkt til å gjøre. Så godtar Ingvild det veldig. Hun blir den trøstende parten, sier Hjelmeset til Nettavisen.

Den norske landslagsstreneren mener det ikke er noen grunn til å være bekymret over stemningen i laget.

- Det jogget seg ned sammen etter løpet. Vi satt også sammen i samme bil på vei hit og det var ingen sure miner, forteller Hjelmeset.

Håper på pallplass

Fredag fortsetter Tour de Ski med 5-kilometer individuell start i Toblach.

Det er Weng som blir sett på som den store favoritten til å vinne Tour de Ski ettersom det er ventet at hun er sterkest av de Nilsson og Østberg opp den avgjørende slalåmbakken i Tour de Ski.

Østberg forteller at hun må ha mange sekunder til gode på Weng om hun skal ha en sjanse til å vinne.

- Jeg har sagt at jeg vil kjempe om en pallplass og klarer jeg det på toppen av slalåmbakken på søndag, så skal jeg være veldig godt fornøyd med det, sier Østberg.