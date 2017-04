Østberg var lei og vurderte å legge opp: - Ikke bare noe jeg slengte ut av meg

ANNONSE

ØKERN (Nettavisen): Den nylig avsluttede langrennssesongen ble ikke helt slik Ingvild Flugstad Østberg hadde sett for seg. Gjøvik-jenta hadde store ambisjoner om å markere seg under VM i Lahti, men mesterskapet ble i stedet en gedigen nedtur og hun dro hjem til Norge uten medalje.

I sprinten røk hun ut i kvartfinalen og på 15 kilometer ble det en skuffende 19.-plass. Dermed kom hun ikke med på laget til verken lagsprinten eller stafetten. 30 kilometeren gikk også fløyten.

26-åringens bestenotering under Lahti-VM var en åttendeplass på 10 kilometer klassisk, men også der var hun langt unna en pallplass.

Da Østberg heller ikke nådde helt opp under Tour of Canada i etterkant av VM, var skuffelsen såpass stor at hun en periode vurderte å legge opp.

- Akkurat nå føles det som det er det siste skirennet jeg har gått, sa hun til Dagbladet etter at det ble en tredjeplass under touren i Canada.

- Lå noe i det



Siden den gang har hun imidlertid ombestemt seg og er nå klar for å ta fatt på en ny sesong, en sesong der høydepunktet er OL i Pyeongchang.

Selv om utspillene om å legge opp kunne virke som en spontan reaksjon, midt oppe i all skuffelsen, forteller Østberg at det hele var reelt.

- Det var ting som bygde seg opp og det at jeg vurderte å legge opp var ikke noe jeg bare slengte ut av meg, uten at det lå noe i det. Jeg måtte gå noen runder med meg selv, for jeg legger tross alt ned såpass mye jobb, tid og krefter i det jeg driver med, forteller Østberg til Nettavisen.

- Men så får du et slag her, og et slag der. Da må du vite og kjenne at det er verdt det. At du er motivert og hele den pakka der. Det gikk ikke så lang tid før jeg fant ut av det, men det lå noe i det, selv om det nok var litt spontant der og da, også, forteller langrennsstjernen videre.

- Hva gjorde at du ombestemte deg så raskt?

- Jeg kjente på at jeg ikke var lei av å legge ned de treningsøktene som trengs. Jeg var fortsatt sulten på nye mål og sulten på å utvikle meg. Jeg så jo at jeg ikke har stagnert i utviklingen min, så da tenkte jeg, fader, jeg har troen på at jeg fortsatt kan bli bedre og har lyst til å bli bedre.

- Jeg måtte gå i meg selv og kjenne på den gleden jeg har av å gå på ski og det utgjorde forskjellen for meg der, forteller skiløperen.

Roar Hjelmeset er landslagstrener for damelaget og fikk ikke panikk da han hørte at en av lagets største stjerner vurderte å legge skiene på hylla.

- Jeg har latt henne være litt i ferd en periode nå og hun har fått lov til å tenke sine egne tanker rundt dette. Jeg fikk inntrykk av at hun var lei og da er det greit at hun får litt fred, sier han til Nettavisen.

- Jeg synes ikke Ingvild har oppført seg så mye annerledes enn tidligere, men hun var selvsagt ikke fornøyd med avslutningen på sesongen og det var kjedelig at hun ikke var helt der oppe i VM. Når du ikke får det helt til, spesielt mot slutten av sesongen, er det lett å bli litt lei. Jeg tenker at det om å legge opp var en spontan reaksjon. Jeg tenker at når folk ikke får det til, som de hadde tenkt, da blir de litt lei, og det er en helt naturlig sak.

- Fortsatt kjedelig



Selv om Østberg i løpet av forrige sesong leverte meget sterke resultater både før og etter VM i Lahti, var det tydelig at ting ikke stemte under selve mesterskapet. Uttalelser rett i etterkant av VM tydet også på at hun tok nedturen tungt og hun har uttalt til NTB at hun var svært lei seg.

NEDTUR I VM: Ingvild Flugstad Østberg fikk det ikke til slik hun ønsket under VM i Lahti og reiste hjem uten medaljer.

- Det ble en litt annerledes sesong, sånn sett. Men i etterkant har jeg blitt minnet på, både av meg selv og andre, hva som faktisk var bra. Det var veldig, veldig mye bra, og jeg gikk noen av de beste rennene jeg har gått noen gang, men VM ble ikke som jeg hadde håpet, forteller 26-åringen.

- Det var kjedelig, og er fortsatt kjedelig. Det er mange grunner til det, men samtidig så er mye av det jeg gjorde før og etter VM det beste jeg har prestert. Jeg var med helt i verdenstoppen. Det er ting jeg tar med meg videre og jeg tar lærdom av at VM ikke ble som jeg håpet. Det ble litt svartmalt helt på slutten og jeg ble skuffet og tok flere ting innover meg, men jeg har klart å snu det, forteller Gjøvik-jenta.

- Hva gikk egentlig galt i VM?

- Konklusjonen er det at det er flere ting, så det blir litt dumt å trekke fram kun én ting som gjorde at det gikk galt der. Men det handler litt om marginer, på mange områder, og selvfølgelig var det noen knepp unna det jeg hadde håpet på, men samtidig i noen av løpene var det noen marginer på hvilken vei det kunne bikket, mener langrennsprofilen.

- Og ja, det er mange grunner til at resultatene ikke ble som jeg hadde håpet der, men de aller fleste tingene håper jeg at kan gjøres bedre neste gang, og jeg skal lære av det. Det er flere ting som gjorde at det ble slik det ble i Lahti. Det er vanskelig å kun peke på én ting, sier Østberg.

Trener Hjelmeset sier at Østberg ikke var i sin beste form under VM.

- Vi har pratet litt om det og det er ikke tvil om at i den fasen, var ikke formen hennes like god som tidligere i sesongen. Det hun gjorde rett før jul og rett etter jul var det veldig høyt nivå på, men hun var ikke på det nivået i mesterskapet, sier kvinnenes landslagstrener.

Preget av Johaug-saken

Én sak som preget både Østberg, og de andre langrennsjentene, sist sesong, var at Therese Johaug testet positivt på et forbudt stoff.

SMILET ER TILBAKE: Nettavisen møtte Ingvild Flugstad Østberg da landslaget for 2017/18-sesongen ble presentert.

Østberg er en god venninne av Johaug og legger ikke skjul på at alt som skjedde i den forbindelse, har preget henne gjennom sesongen.

- Det har preget meg siden det skjedde og det har satt sitt preg på hele sesongen. Det har vært med meg gjennom hele sesongen, men det er ingen grunn alene. Det er ikke noe særlig at en av dine nærmeste venner har det sånn, og opplever det hun opplever. Det er ikke noe gøy.

Onsdag ble det klart at Østberg også er en del av det norske elitelandslaget den kommende sesongen og hun har allerede planen klar for hvordan hun skal ta ytterligere steg fra mot OL i Sør-Korea.

- Ja, det er klart jeg skal ta noen grep. Det gjør jeg hvert år, uansett hvor fort eller sakte jeg har gått på ski. Jeg må se framover for å bli bedre og endre på det jeg har gjort. Det har jeg gjort i alle år og for min del er det en naturlig del av det å ta nye steg og utvikle meg, forteller Østberg.

- Det er den filosofien jeg følger og forhåpentligvis gjør det meg til en bedre skiløper. På noen områder tar jeg mer grep enn andre, men det er ikke slik at jeg skal gjøre én spesiell ting annerledes neste sesong. Jeg har allerede sett på både tekniske og fysiske oppgaver for den kommende sesongen og så får vi se om jeg lykkes med det, sier Gjøvik-jenta.

- Færre konkurranser



Hjelmeset tror at færre konkurranser gjennom en lang sesong kan være en nøkkel for at Østberg skal finne OL-formen på rett tidspunkt.

SKAL TA GREP: Kvinnetrener Roar Hjelmeset sier han ser på hvordan opplegget rundt ingvild Flugstad Østberg kan forbedres.

- Vi har pratet litt om hva vi skal gjøre annerledes og om det er en mulighet for å redusere antall konkurranser. Det er et grep vi har diskutert og som vi må prate mer om, forteller treneren.

- I forkant av OL er det færre konkurranser, og det blir uansett en periode der det er litt roligere, men Ingvild er en person som vil gå veldig mange skirenn og når vi kommer til mesterskap er det kanskje andre som er hundre prosent mer rettet inn mot det som skal skje der. Både Ingvild og Heidi (Weng) er typer som har en jevnt god form gjennom en hel sesong og vil gå mange konkurranser. Vi må se litt på akkurat det og se hva vi får gjort med det, sier Hjelmeset.

De som er tatt ut på damelandslaget for sesongen 2017/2018 er: Marit Bjørgen, Ingvild Flugstad Østberg, Katrine Harem, Astrid U. Jacobsen, Heidi Weng, Maiken Caspersen Falla, Kari Øyre Slind.

