Stjernen har blitt Norges store Raw Air-håp

LILLEHAMMER/TRONDHEIM (Nettavisen): Trønderen er så langt Norges beste hopper i turneringen med en foreløpig 5. plass i sammendraget, men det er én ting som gjør ham ekstra positiv med tanke på å klatre i sammendraget.

To av hans favorittbakker står igjen på programmet.

Norge har foreløpig ikke hatt noen på pallen i Raw Air-rennene så langt, men Stjernen har tro på at han skal klare å bli den første, og det forhåpentligvis allerede i Granåsen.

- Jeg må satse på det. Jeg tror jeg har muligheten på pallen både i Trondheim og i Vikersund, sier Stjernen til Nettavisen.

Også landslagstrener Alexander Stöckl tror flere av de norske hopperne nærmer seg pallen. Han er fornøyd med utviklingen han har sett mot slutten av sesongen og i Raw Air.

- Vi begynte litt sånn halvveis i Holmenkollen den første dagen og med fjerdeplassen i lagkonkurransen, men i det individuelle hadde vi fire mann blant topp ti. Det er utrolig positivt. Det er årets beste prestasjon lagmessig. Vi hadde også fire mann blant de ti beste i kvalifiseringen på Lillehammer mandag. Vi er på riktig vei, sier Stöckl til Nettavisen.

Blant dem som har hevet seg i Raw Air er altså Stjernen (762 poeng) som per dags dato er nærmest Raw Air-leder Kraft (823,6 poeng) av de norske.

Trønderen har tidligere en 2. plass som sin beste individuelle plassering i verdenscupen, men sier han jobber hardt for å stabilisere seg på et enda høyere nivå.

- Jeg føler at jeg har gjort en bra jobb både teknisk og fysisk de siste årene. Jeg holder et bedre nivå enn for et par år siden, men så har jeg ikke helt fått det ut i bakken over tid det siste året.

- Jeg viser at når jeg får satt sammen ting så fungerer det bra og jeg henger med de beste. Jeg får bare fortsette å gjøre det, forklarer Stjernen.

HEVET SEG: Andreas Stjernen har vist en stigende formkurve siden VM i Lahti.

Kraft fikk problemer i hoppuka



Han erkjenner han han foreløpig ikke holder helt nivået til Kraft, men mener likevel at det ikke er umulig å ta igjen østerrikeren i sammendraget.

Stjernen er tydelig på at mye kan skje gjennom en lang turnering og viser til det som skjedde med Kraft i den tysk-østerrikske hoppuken tidligere i vinter.

Da kjempet Kraft om sammenlagtseieren, men ble satt ut av sykdom og hoppet dårlig i de to siste rennene.

- Det skal en del til å ta igjen Kraft. Han mistet det i hoppuka, og det må nok skje det samme igjen om det skal være mulig, sier Stjernen.

Vind og nedbør



Onsdag og Torsdag skal det etter planen hoppes i Granåsen i Trondheim, før Raw Air avsluttes med hopping i Vikersund fra fredag til søndag.

Tirsdagens renn i Lillehammer ble avlyst som følge av for mye vind. Onsdag kan arrangøren igjen få problemer med å arrangere kvalifisering i Granåsen.

En time før rennstart er det varierende forhold og mye nedbør i anlegget, men arrangøren håper å få gjennomført kvalifiseringsrennet som planlagt.

