Stjernen på andreplass i Granåsen

ANNONSE

TRONDHEIM/GRENSEN (Nettavisen): Vind og tett snøvær gjorde onsdagens kvalifiseringsrenn i Granåsen til en utfordrende konkurranse for både hoppere og rennets jury.

Etter et lengre opphold på grunn av værforholdene leverte trøndernes hjemmehåp Andreas Stjernen et nydelig svev på 139 meter. Det gjorde at han overtok teten fra Johann André Forfang før de antatt beste hopperne avsluttet omgangen.

Les også: Stjernen har blitt Norges store Raw Air-håp

Stjernens hopp ga til slutt en andreplass bak polske Kamil Stoch i kvalifiseringen. Ettersom kvalifiseringene også teller sammenlagt i Raw Air, har Sprova-hopperen nå dessuten los på en pallpass sammenlagt.

Stjernen er fjerdemann totalt, elleve poeng bak tyske Markus Eisenbichler på tredjeplassen.

- Dette er herlig. I dag fikk vi alt vi kan be om, med trøndervær og litt folk her, sa en blid Stjernen til NRK.

Raw Airs sammenlagtleder, Stefan Kraft, mislyktes som sistemann ut i bakken. Østerrikeren tapte hele forspranget til tyske Andreas Wellinger i sammendraget etter å ha landet på 120 meter og en 27-.plass.

Kraft er likevel nummer to sammenlagt.

Forfang lengst



Forfang fortsatte de fine taktene han har vist på trening og fra Lillehammer. Tromsø-hopperen svevde helt ned til 140 meter. Det holdt til en fjerdeplass i kvalifseringen.

- Det kjentes ut som et bra rytmisk hopp. Jeg kom fint ut over skiene og så fikk jeg litt å fly på nedover. Da klarte jeg meg enda bedre nå enn i det forrige hoppet og da bar det ned, kommenterte Forfang overfor NRK.

LANDET I BUNNEN: Johann André Forfang hoppet lengst av samtlige under kvalifiseringen i Granåsen.

Med det hoppet overtok Forfang førsteplassen i kvalifiseringen fra Halvor Egner Granerud. Sistnevnte landet på 131 meter i sitt hopp.

Bare tre startnumre fikk hoppet etter Forfang før det vekslende været i Trondheim tok en ny vending.

Vær og vind



Tett snøvær utsatte kvalifiseringen før de 30 siste hopperne fikk muligheten til å sette utfor ovarennet. Vind og snø resulterte i et lengre opphold før de resterende hopperne fikk klarsignal.

Anders Fannemel landet på 126,5 meter etter oppholdet. Med det kvalifiserte han seg også med god margin til torsdagens renn. Lillehammer-hopperen Robert Johansson landet på 125 meter og fikk et tidelspoeng mindre enn Fannemel. Han la seg inn på plassen bak lagkameraten fra Hornindal.

Joakim Aune hoppet 125,5 meter før oppholdet og er også kvalifisert for rennet.

For Daniel-André Tande fortsatte dessverre trøbbelet. Den forhåndskvalifiserte Kongsberg-hopperen presterte ikke i nærheten av det han er god for. 113 meter ga bare en 54-.plass.

P.S: Følg oss gjerne på Snapchat!