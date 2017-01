ANNONSE

Det endte 4-2 til gjestene.

Stjernen meldte seg på i kampen om bronsemedaljen i serien. Selv om det ble nederlag, ligger Stavanger fortsatt suverent på topp med Lørenskog på en like klar annenplass. De har henholdsvis 74 og 68 poeng.

Lillehammer på tredjeplass har 56 poeng, mens Vålerenga ligger på 55. De lagene som jager bak er Frisk Asker, Storhamar og Stjernen med 51 og 49 poeng.

Det ble ingen scoringer i første periode lørdag, men i midtperioden ble det først tre raske mål til Stjernen før Oilers reduserte to ganger.

Mathis Bryhnisveen, Niklas Bröms og Peter Wennerström sendte Stjernen i en klar ledelse etter vel 25 minutter. Men før perioden var over hadde Dan Kissel og Kristian Forsberg redusert for hjemmelaget.

Oilers presset på for scoringer og for å sikre seg alle tre poengene, men gjestene fra Fredrikstad holdt unna. Da det gjensto ett minutt og ett sekund av tredje periode, satte Wennerström spikeren i kista for Oilers med scoring i åpent mål.

Sander Rene Berg storspilte og fikk bestemannspremien i Stjernen-laget etter kampen.

Lørenskog dro i havn 7-4 seier over Sparta Sarpsborg. Laget fra Romerike tok dermed litt innpå Stavanger på tabelltoppen, mens Lillehammer slo Kongsvinger 3-2 på borteis i lørdagens tredje eliteseriekamp.

(©NTB)