Stöckl i boks, men hoppsjefen snart kontraktløs

Clas Brede Bråthens kontrakt som hoppsjef går ut etter OL. Den tidligere VM-hopperen ønsker å bli med videre.

- Min nåværende kontrakt går ut denne sesongen. Jeg har meldt fra til Hoppkomiteen at jeg er svært motivert for å fortsette å jobbe med hoppsporten også i årene som kommer, sier sportssjefen til NTB.

Tro mot visjon

Bråthen har vært hoppsjef siden 2004. Han har et svært tett samarbeid med landslagssjef Alexander Stöckl, som kom inn i 2011. Duoen fikk spesielt mye ros etter VM-suksessen i Falun i 2015.

- Siden 2004 har jeg vært så heldig at jeg ikke en eneste gang har opplevd at det er andre jobber som er mer interessante enn den jeg har, sier den tidligere verdenscuphopperen.

- For når det gjelder managerjobben i Liverpool, ser det ut til at Jürgen Klopp gjør en bedre jobb enn jeg ville gjort. Det er nok best for alle parter at jeg holder meg til skihopping, og så får jeg håpe at jeg gjør jobben som sportssjef hopp bedre enn han ville gjort, humrer Bråthen.

- Hva er det klokeste du har lært på veien?

- Det er et av de vanskeligste spørsmålene jeg noen gang har fått, men jeg skal prøve å svare. Jeg tror at det å være tro mot visjonen «Vi vil være verdens viktigste hoppnasjon» og verdiene «respekt, ydmykhet og glede» har vært lurt. Det er ikke alltid man klarer det, men om man gjør organisasjonen bevisst på dette, vil man bli minnet om avvik oftere enn om man klarer å «dysse ned» visjon og verdier. Slik sett hjelper vi hverandre med å holde fokus på hva det er vi mottar penger for å gjøre, sier Bråthen.

Privilegert

Han ønsker å være med til etter Beijing-OL i 2022, akkurat slik han har lokket landslagssjef Stöckl til.

- Det skal sies at jeg føler meg privilegert som har fått lov til å jobbe sammen med så mange kloke mennesker, både på komiténivå, i Norges Skiforbunds hoppdel og ikke minst ute blant den fantastiske gjengen med frivillige vår idrett er velsignet med, sier han.

- Jobben jeg gjør i dag er preget av alt jeg har lært av disse opp gjennom årene. Om den er god eller ikke får andre bedømme, sier Bråthen etter at Stöckl blir med i nok en OL-periode.

