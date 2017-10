Stöckl om Hauer-opptur: - En total forvandling

Skibytte og formtrøbbel ødela forrige sesong for Joachim Hauer. Nå peker pilene rett vei etter marerittsesongen.

Hauer var på sitt beste i starten av 2015/16-sesongen. Bekkelaget-hopperen leverte en flott tredjeplass i et verdenscuprenn i Russland, men sist vinter stemte ingenting for 26-åringen.

- Han hadde en veldig krevende sesong, men har likevel klart å stole på sitt eget potensial. Han har ikke stresset, men jobbet kontinuerlig og lært av feilene han gjorde sist vinter, sier landslagssjef Alexander Stöckl.

- Forvandlingen er total. Han har kommet seg ned igjen på det som er viktigste. Det å prøve å forsvare en god prestasjon (sesong) er vanskelig. Det er alltid krevende etter en sesong med suksess. Joachim klarte det ikke, men jeg tør påstå at han har lært mye av det, fortsetter landslagssjefen.

Bytte til besvær

Mye av forklaringen til formsvikten er et skibytte foran forrige sesong. Sport 2000-skiene ble vraket til fordel for Fischer.

- Jeg ble veldig skuffet over at jeg ikke klarte å følge opp den gode 2015/16-sesongen. Jeg hadde egentlig en god oppkjøring med fine plasseringer på sommeren, men kom skjevt ut i vintersesongen og inn i en veldig negativ rytme, som jeg egentlig aldri klarte å komme ut av. Jeg fikk noen utfordringer med skibyttet, erkjenner Hauer overfor NTB.

- Ble du fortvilet?

- Jeg hadde store utfordringer med å tilpasse meg. Det er det i alle fall ingen tvil om. Man må føle en harmoni mellom utstyr og teknikk før man setter utfor. Når du begynner å tvil på om du har riktig setup, er det ikke gunstig, innrømmer Hauer.

Is i magen

I helgen ble det både seier (karrierens første COC-triumf) og tredjeplass i et sterkt COC-heat i Klingenthal.

- Det har hele tiden bare vært snakk om å tilpasse seg de nye skiene. Det har vært en langsiktig investering med skibyttet, og forhåpentlig gir det resultater i år. Vi byttet i fjor i et håp om at det ville ta meg det siste steget opp, men det kostet mer enn jeg håpet på. Jeg begynte å slite med teknikken, og alt ble bare tull, sier 26-åringen.

- Målet er å komme tilbake i verdenscupen. Om jeg er der i sesongåpningen er ikke så nøye. Jeg må ha litt is i magen, sier Hauer.

- Vurderte du å gi deg?

- Det var utrolig tøft, særlig når hverdagen ble så dårlig, men jeg vurderte aldri å gi meg. Mange har stilt spørsmål ved min motivasjon, men den har jeg bestått. Jeg må holde meg i dette sporet, sier en lettet Hauer.

Ingen sovepute

Stöckl avviser at oppturen i 2015/16 ble en sovepute for Bekkelaget-hopperen.

- Nei, Joachim har alltid jobbet steinhardt. Han er en hopper som aldri har hatt det lett. Han har ikke kommet inn som et kjempetalent, som noen kaller det. Han har måtte kjempe hele veien for å komme opp til den fantastiske sesongen for to år siden. Ha slo seg aldri til ro, men han traff ikke på utstyr. Det var en kompleks situasjon som oppsto. Utstyr, teknikk og fysikk må spille på lag.

- Nå håper jeg han er der at han kan pushe dem som er inne på verdenscuplaget.

Den 39. verdenscupsesongen innledes i polske Wisla i midten av november.

(©NTB)

