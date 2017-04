Store endringer på rekruttlandslaget i langrenn

ANNONSE

Det ble klart da Norges Skiforbund presenterte sine uttak både på rekrutt- og juniorsiden onsdag.

Totalt ti løpere, fem gutter og fem jenter, er tatt ut på rekruttlandslaget. Det betyr at det totale antallet reduseres med én mannlig løper sammenlignet med sesongen som nylig er avsluttet.

Byåsen-løper Mathias Rundgreen er den eneste løperen på herresiden som fortsetter. Nes-tvillingene Lotta og Tiril Udnes Weng står for kontinuiteten på kvinnesiden.

Mye kan samtidig tyde på at flere av herreløperne som i vinter har vært på mennenes rekruttlandslag, vil figurere på Norges Skiforbunds liste når elitelandslandslaget presenteres onsdag. Johannes Høsflot Klæbo er sikret plass, mens Simen Hegstad Krüger og Håvard Solås Taugbøl er høyaktuelle for opprykk.

Nyenget fra elite til rekrutt

Lillehammers Martin Løwstrøm Nyenget går samtidig motsatt vei. Han har vært på sprintlandslaget i vinter, men er rekruttløper neste sesong.

Det samme er Follebus Mattis Stenshagen som imponerte stort tidlig på vinteren.

– Stenshagen viste et kjempenivå tidlig på sesongen, men ble syk og falt litt bakover i rekkene på slutten. Han er født samme år som Klæbo, og har vist at han har en del egenskaper som er viktige for en moderne skiløper. Sånne talenter er det viktig å ta vare på, sa landslagssjef Vidar Løfshus til NTB nylig.

Han lanserte også Vadsø-gutten Daniel Stock som en mulig elitelandslagsløper neste sesong, men også han fikk plass på rekruttlandslaget.

Det samme gjorde Tydal-løper Magnus Stensås.

Ek Hagen ut

På kvinnesiden forsvinner både Martine Ek Hagen, Silje Theodorsen og Barbro Kvåle ut. Inn kommer blant andre vinterens juniorverdensmester på 10 kilometer fellesstart med skibytte, Marte Mæhlum Johansen. Stortalentet representerer Østre Toten.

De erfarne seniorene Silje Øyre Slind og Mari Eide, som begge har representert privatlaget Team Telemark i vinter, får også plass.

– Vi har gang på gang sett hvor gode våre rekruttløpere er og hvor raskt de hevder seg blant de beste. Derfor blir jeg ikke overrasket hvis noen av de løperne som nå skal gå for rekruttlaget blir å se i verdenstoppen kommende sesong, sier Vidar Løfshus, Landslagssjef for Norge.

Den kommende skisesongen vil ha vinter OL i Pyeongchang som sitt naturlige høydepunkt.

