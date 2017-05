Stortalentet Emilio Pettersen klar for nytt lag

ANNONSE

Det norske hockeytalentet Emilio Pettersen er klar for Muskegon Lumbercacks i United States Hockey League - toppligaen i USA for spillere under 20 år.

17-åringen fra Manglerud representerte forrige sesong Omaha Lancers i samme liga, men flytter nå fra Nebraska til Michigan.

- Dette er veldig moro. Jeg vet ikke så mye. De kom til sluttspill i år og hadde et bra lag i år, sier Pettersen til Nettavisen tirsdag kveld.

- Verdensklassespiller

Lumberjacks' manager John Vanbiesbrouck er svært godt fornøyd med å ha sikret seg det norske stortalentets tjenester.

- Emilio er en verdensklassespiller. Han er en allsidig spiller, som kan utgjøre en forskjell både som center og som ving. Vi er veldig glade for at han kommer til vårt lag, sier Vanbiesbrouck til lagets hjemmeside.

Blant spillere født i dette årtusen var Pettersen spilleren med nest flest målpoeng i USHL forrige sesong, med sine 27 poeng.

Får skryt fra treneren

Trener John LaFontaine har store forventninger til unggutten.

- Vi er glade for å få en talentfull, hardtarbeidende spiller, som allerede har et års erfaring fra ligaen. Pettersens største styrke er konkurranseinstinktet, som han kombinerer med en ustoppelig arbeidsmoral. Han vil passe godt inn hos oss, sier LaFontaine.

Det er ventet at Pettersen slutter seg til lagets treningsleir kommende helg.