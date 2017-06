Størst interesse for Klæbo: - Det er uvant

ANNONSE

SOGNEFJELLET (Nettavisen): For kun et år siden var det få som hadde hørt om 20-åringen fra Byåsen, men etter gjentatte pallplasseringer i verdenscupen og bronse på sprinten i VM, har Klæbo rukket å bli en av landslagets største profiler.

En bekreftelse på sin nye kjendisstatus fikk han også i anledning feiringen av Kongeparets 80-årsdager.

Da Kronprins Haakon og Prinsesse Märtha Louises holdt tale til foreldrene, dukket nemlig navnet hans opp.

«Dere er nysgjerrige og liker å lære nye ting. Mamma, for eksempel, laster ned nye apper og leser tekstmeldinger på klokka… Pappa har ikke mobiltelefon.

Han er mer opptatt av valget i Frankrike, utviklingen i Nato og om Klæbo blir tatt ut til allroundlandslaget i langrenn», sa Prinsesse Märtha.

- Kult



Klæbo har fått med seg talen og legger ikke skjul på at det kom som en overraskelse.

- Jeg fikk det med meg. Jeg var i Dubai og fikk en melding om at jeg måtte gå innpå nettet å se det. Det var kult. Da er jeg egentlig fornøyd, sier Klæbo til Nettavisen.

Hans synes tydelig at det er artig og passer samtidig på å skryte av Kongen.

- Vi har visst lenge at Kongen er interessert i ski og egentlig alt av sport. Det viser hvor folkelig han er, forteller 20-åringen.

Størst etterspørsel



Denne uken er Klæbo og resten av landslaget på samling på Sognefjellet.

Under onsdagens pressetreff var det 20-åringen som måtte stille opp i flest intervjuer blant herreløperne. Kun Marit Bjørgen hadde fått flere intervjuforespørsler.

- Det er uvant. Det har gått fort fra jeg hadde ett intervju på Beitostølen i fjor til jeg har flest nå. Det er en del av gamet. Jeg føler at det viktigste for meg er å ha beina godt plantet på jorda og være den jeg fortsatt er, forteller unggutten.

Han synes foreløpig at den store oppmerksomheten ikke er noen stor påkjenning.

- Jeg synes det går greit. Jeg har en mor og far som er flink til å hjelpe meg i enkelte situasjoner. Det er viktig, men stort sett synes jeg det går fint. For meg handler det om å være seg selv, sier Klæbo.

Ingen bekymring

Landslagstrener Arild Monsen føler seg også trygg på at 20-åringen behersker å være rampelyset.

LANDSLAGSTRENER: Arild Monsen.

- Han virker godt forberedt selv om det er helt nytt for ham. Det er bare å berømme ham for det. Det ser ut som han tar det greit.

- Det er en realitet at alle vil snakke med ham. Han må bruke det som noe positivt og ikke legge press på seg selv. Støtteapparatet rundt ham er også til for å hjelpe ham litt med sånne ting, sier Monsen til Nettavisen.

Drømmer om OL-medalje

Klæbo og hans landslagskolleger startet nylig oppkjøringen til kommende sesong hvor OL i Sør-Korea er høydepunktet.

Selv drømmer 20-åringen om medalje i sprintøvelsene.

- OL er det store målet. Det er der man har lyst til å gjøre det best mulig, men det er knallhardt å være norsk og kvalifisere seg til OL. Man er nødt til å være på hugget, men jeg håper at med en bra sommer og høst, så kan jeg kjempe om en plass. Hvis jeg skal drømme, så hadde det å ta en medalje i OL vært det største, sier Klæbo.

For å oppnå den drømmen, får han hjelp av morfar Kåre Høsflot som har trent gjennom hele karrieren. Nylig satte de to opp planen for sesongen.

- Det blir utrolig få forandringer fra i fjor. Det kommer til å være stort sett det samme med unntak av noen samlinger som er forflyttet litt. Det er stort sett samme belastning, forklarer 20-åringen.