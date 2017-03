Stygt fall i Vikersund

ANNONSE

VIKERSUND (Nettavisen): Etter flere timer med venting på grunn av for mye vind, sendte de fredag kveld ut prøvehoppere i monsterbakken i Vikersund.

Vinden hadde da løyet betraktelig, men det gikk likevel galt.

Jostein Loe (22) fra Raufoss falt høyt oppe i bakken og rullet nedover unnarennet. Hopperen hadde tydelige smerter og ble tatt hånd om av medisinsk personell på stedet.

Nettavisen får opplyst fra Vikersunds presseansvarlige at Loe er sendt til Drammen sykehus for videre undersøkelser. 22-åringen er bevisst og har det bra etter forholdene.

Loe har vært prøvehopper i Vikersund fire ganger på rad og har en personlig rekord på 198,5 meter.

Tom Hilde var en av dem som var vitne til fallet.

- Jeg så bare at han ene prøvehopperen snurret og landet på kulen. Men vi hørte speakeren sa at han kom seg på beina kjapt. Speakeren var kanskje bare litt hyggelig mot oss som sitter på toppen, sier Hilde til Nettavisen.

Askerhopperen påpeker at utøverne er vant til at slikt kan skje. Han tror ikke mange mister konsentrasjonen av et fall som Vikersund-publikummet ble vitne til.

- Så lenge det ikke er hopperen rett foran deg, så pleier det å gå veldig smertefritt forbi, i alle fall for meg.

- Ikke farlig



Hilde er blant hopperne som har prøvd seg på trening i bakken fredag.

- Det var veldig gøy. Jeg synes det var litt mye vind over kulen, etter min smak, og litt rolig nedover. Det er ikke farlig å hoppe, og hoppet mitt var langt ifra det dårligste skiflygingshoppet jeg har gjort de siste fem årene, tilføyer Hilde i samtale med Nettavisen.

Fallet til Jostein Loe satte ikke stopper for den offisielle treningen som startet klokken 19.40.

MYE VIND: Det har blåst store deler av dagen i Vikersund.