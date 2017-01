Sundby: - Jeg trenger et mirakel

ANNONSE

VAL DI FIEMME/OSLO (Nettavisen): Martin Johnsrud Sundby vant lørdagens etappe i Tour de Ski etter å ha rykket fra resten av feltet de siste to kilometerne.

Lørdagens etappe i Val di Fiemme ble dermed den første som russiske Sergej Ustjugov ikke vinner under årets tour.

Russeren ble nummer to, mens Matti Heikkenen fra Finland ble nummer tre.

- Trenger et mirakel

I sammendraget ligger Sundby nå ett minut og 12 sekunder bak Ustjugov. Dario Colgna starter to minutter og fire sekunder bak russeren når mosterbakken skal bestiges søndag.

Sundby innrømmer at han var usikker på formen etter gårsdagens tunge etappe.

- Et dårlig renn kan gjøre noe med selvtilliten din. I går var det ikke bra, men i dag var jeg tålmodig og ville vente for å kjenne på energien i kroppen. Etter den første spurten tenkte jeg «å, nei! Ikke nå igjen». Jeg var sliten da, men tempoet gikk litt ned, og jeg prøvde å gjøre noe. Jeg fikk noen meter, men er fornøyd med det, sa Sundby i et intervju med FIS.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Didrik Tønseth og Martin Johnrud Sundby.

Ett minutt og 12 sekunder å ta igjen opp monsterbakken, innrømmer Sundby at det blir nesten umulig å ta igjen Ustjugov.

- Jeg ser på det som en gigantisk utfording. Jeg trenger et lite mirakel i morgen, jeg gjør det. Men jeg skal ikke gi meg før jeg er over streken på toppen av den slalåmbakken.

Suveren Ustjugov

Sergej Ustjugov hadde før lørdagens fellesstart mer eller mindre avgjort Tour de Ski med seirer på de fem første etappene.

Sammelagtkanonene Ustjugov, Martin Johnsrud Sundby, Dario Cologna og Harvey, lå samlet i tet til det gjensto halvannen kilometer.

Les også: Mektig imponert: - Begynner å bli skremmende

Ved den første innlagte spurten kastet Andrej Larkov seg inn foran Martin Johnsrud Sundby og sperret nordmannen, som likevel ble nummer tre i spurten.

Sammenlagtleder Ustjugov så ikke ut til å bruke krefter for å sikre seg bonussekunder.

Hegstad Krüger falt

Simen Hegstad Krüger, som lå på sjuendeplass i sammendraget før lørdagens renn, falt i den siste nedkjøringen og tapte dyrebare sekunder i kampen om en topplassering i sammendraget.

Hegstad Krüger havnet over minuttet bak Sundby i mål.

- Det var en skikkelig tung da. Jeg synes det går greit i starte, men så mangler jeg rett kraft, rett og slett. I tillegg klarer jeg å tryne i den svingen borti her og knekke skia. Det gikk heldigvis an å gå på den, så det var bare å prøve å tape så lite som mulig og komme seg til mål, sa Hegstad Krüger til NRK.

Et par kilometer før mål rykket Johnsrud Sundby i et ærlig forsøk på å lage litt spenning i sammendraget før monsterbakken.

Om ikke annet sikret i alle fall Martin Johnsrud Sundby seg en etappeseier etter fem strake for Ustjugov.