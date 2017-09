Sundby: – Dette må gjøre utrolig vondt for Therese

- Jeg synes ulidelig synd på henne, sier Martin Johnsrud Sundby til NTB om Therese Johaug. Mandag er det på dagen ett år siden saken hennes startet.

Sundby har vært gjennom en tøff fase selv og kan kanskje best av alle i langrennseliten sette seg inn i Johaugs situasjon.

Han ble dømt for feil bruk av astmamedisinen Ventolin. Norges Skiforbund påtok seg – akkurat som i Johaug-saken – ansvaret for den positive prøven.

Sundby mistet sammenlagtseieren i Tour de Ski i 2014/15-sesongen samt flere seirer i verdenscupen.

- Det er uendelig trist. Jeg ble helt perpleks da jeg hørte om CAS-avgjørelsen. Jeg synes det er et uforholdsmessig stort sprik fra det påtalenemnda i Norge kom fram til (13 måneder) og det CAS (18 måneder) falt ned på, sier Sundby til NTB.

- Det må gjøre utrolig vondt for henne, sier han og setter spørsmålstegn ved om det er konsekvent dømming.

- Har du snakket med henne?

- Nei, jeg har sendt noen SMS-meldinger, men ikke fått svar. Jeg håper bare hun hadde det og har det så bra som hun kan med familie og venner, sier Sundby.

Uforståelig

4. september i fjor leverte daværende landslagslege Fredrik S. Bendiksen en pakke med salven Trofodermin til Johaug. Den var innkjøpt reseptfritt et par hundre meter fra løperhotellet i tynnlufta i italienske Livigno.

Her ligger nå Johaugs lagvenninner i treningsleir og har pressetreff tirsdag.

Det er fortsatt uforståelig hvordan både lege og utøver kunne unngå å se det store merket «Doping» på innpakningen.

Men på kvelden samme dag 4. september i fjor, smurte Johaug et sår på leppen for første gang med det middelet som ga henne et mareritt:

Positiv A- og B-prøve etter en dopingtest avlagt i Norge.

Styrket

Johaug fikk forlenget sin dopingstraff av Idrettens voldgiftsrett (CAS). Det gjør at hun mister OL til vinteren. Hun fikk ikke gå VM tidligere i år på grunn av samme sak.

Sundby er ikke med på høydesamlingen i Livigno. Han er tilbake i slag etter en nestenulykke på rulleski for vel tre uker siden.

Johaug er suspendert og får ikke trene med landslaget før våren neste år.

