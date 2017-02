Sundby fikk Ustjugov-sjokk: - Så helt vilt ut

ANNONSE

LAHTI (Nettavisen): Sergej Ustjugov (24) er nemlig løperen de fleste norske frykter mest på lørdagens tremil. Den russiske bjørnen fra Sibir tok «bare» sølv på torsdagens sprint, men så til tider råsterk ut.

Etter sølvet var det en svært skuffet og irritert Ustujugov som møtte pressen. Nå tror den store gullfavoritten Martin Johnsrud Sundby (32) at russeren blir skummel på lørdagens skiathlon.

- Det viser i hvert fall hvor han har lagt ambisjonsnivået for VM. Jeg vet ikke hva han er så sinnssykt skuffet over, han gjorde et vanvittig finaleløp, men Federico Pellegrino var raskere på oppløpet. Han hadde sikkert sett for seg at dette skulle gå rett hjem slik han gikk i prologen, men det klarte han ikke, og er sikkert kjempeskuffet. Det virker som den fyren der er skuffet over andreplasser, så det blir skummelt med tanke på morgendagen, sier Sundby til Nettavisen.

- Så helt vilt ut

Han fulgte torsdagens sprint på TV, og der ble han totalt satt ut av det han fikk se av Ustujugov.

- Først og fremst så jeg prologen hans i går, den fikk alle se siden han ble fulgt av TV-kameraet gjennom hele løypa. Det så helt vilt ut, da ble vi ordentlig imponert, røper Sundby.

Den russiske Tour de ski-vinneren Ustjugov var best av samtlige på prologen og vant med hele 2,7 sekunder ned til Finn Hågen Krogh og over 10 sekunder på Petter Northug.

- Så holdt han på å gå på trynet i kvarten, og da tenkte jeg «nei, du må holde deg på beina så du blir ordentlig sliten i løpet av dagen». Det funket, han tok seg ordentlig ut, men det må ikke ha en negativ effekt på det som skal skje lørdag, det kan også slå andre veien. Han ser veldig, veldig skummel ut og har så vidt jeg kan se truffet med VM-formen sin, sier Sundby.

- Er han den skumleste?

- Det kommer an på hvordan vi legger opp løpet vårt. Jeg tror både, Didrik (Tønseth), Sjur (Røthe) og jeg har lyst til å kvitte oss med Sergej i løpet av klassiskdelen, det tror jeg kan være en god oppskrift for oss. Vi kommer sikkert til å kikke oss rundt skulderen hver 100. meter for å se om han er der, men det vil nok være fornuftig å legge litt press på ham fra start, sier han.

NORSKE LAGET: Martin Johnsrud Sundby (nr. to t.v.), Sjur Røthe (nr. to f.h.), Finn Hågen Krogh (t.h.) og Didrik Tønseth under pressekonferansen i Ski-VM 2017 i Lahti, fredag morgen.

Tviler på Ustjugov

Norges landslagstrener, Tor Arne Hetland, var ikke overrasket over å se Ustjugov i godt slag på torsdagens VM-sprint.

- Han gjorde vel egentlig det som var ventet. Han var i kjelleren og hadde sett for seg at dette skulle gå veien, men det er klart at det er bare en vinner i sprint. Den som blir nummer to vil gjerne bli nummer én, sier Hetland til Nettavisen.

- Tror du han klarer å følge de norske på lørdag?

- Det tviler jeg på. Jeg blir imponert hvis han klarer å være med på 15 kilometer klassisk i en ordentlig løype. Jeg blir også veldig imponert om han klarer å være med på 15 kilometer skøyting, forteller landslagstreneren.

Skulle imidlertid russeren klare å følge teten helt inn mot mål, tror Hetland at Norges Finn Hågen Krogh vil gi ham problemer i en eventuell spurt.

- Jeg tror det finnes sterkere løpere enn han i morgen, men han har vist seg som harding, så vi får bare se hvor stort feltet er på slutten. Skulle han være med, så tror jeg også Finn er med, og Finn har utsprintet han ved flere anledninger denne sesongen, forklarer Hetland.

- Jeg er ærlig

Martin Johnsrud Sundby jakter fortsatt sin første individuelle VM-gull. Men på spørsmål om viktigheten av å klare det, svarer Sundby at det viktigste er at en nordmann vinner, ikke hvem.

- Er du egentlig helt ærlig?

- Det er jeg helt ærlig på. Og det er så viktig at vi gjør det også, for nå har ingen norske distanseløpere bortsett fra Petter (Northug) vunnet et VM-gull siden 2007, sier han.

- Men hadde du vært fornøyd hvis de tre andre her (Tønseth, Røthe og Krogh) ble nummer 1, 2 og 3 og du ble nummer 4, ville en journalist vite. Spørsmålet ble riktignok stilt med glimt i øyet.

- Hehe. Jeg sier ikke at jeg hadde vært fornøyd med det, men det viktigste er at Norge vinner. Vi skal ta den seieren i morgen, og så skal jeg ta min seier i løpet av VM, sier Sundby.

VEDDET: Martin Johnsrud Sundby (t.h.) og Didrik Tønseth veddet 1000 kroner om Petter Northug.

Veddet 1000 kroner

Før semifinalen i torsdagens sprint røper de norske løperne Tønseth og Sundby at de inngikk et litt spesielt veddemål om en lagkamerat.

Sundby veddet 1000 kroner på at Petter Northug skulle komme til finalen, Tønseth ikke. Men Northug gjorde som kjent det.

- Jeg så en mulighet til å tjene noen lettjente kroner, men en tusenlapp er en grei betaling for den opplevelsen han ga oss i går. Den mannen slutter aldri å overraske, sier Tønseth.

- Jeg vet det er lett å lure Didrik ut på et veddemål, og jeg var sikker på at han skulle komme til finalen. Det var lettjente penger, flirer Sundby.

Han roser Petter Northug for måten han presterte på sprinten.

- Det er nesten litt rart å si at man skal være imponert over den fyren når det ender med 5. plass, men det greiene han holdt på med i går var helt … Ut fra den formen han har vist de siste ukene var det helt rått. Det kunne ikke være mulig å gjøre det bedre. Men jeg begynte jo å få ordentlig troen, så jeg begynte å vedde på pall og seier på slutten der. Men det ble gått litt for hardt i finalen. Jeg kan bare si at jeg er kjempe, kjempeimponert, men så der sprint og femmil to vidt forskjellige ting. Jeg vil tro han har godt av en uke til med trening, og at han kommer til å gjøre et ærlig forsøk neste søndag, sier Sundby til Nettavisen.

VM varer frem til femmila søndag 05. mars. Nettavisen er i Finland og dekker mesterskapet til siste slutt.