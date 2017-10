Sundby-innrømmelse: - I fjor bommet jeg

Nå har Martin Sundby Johnsrud (33) utført et OL-eksperiment. Han hevder han «ikke har peiling» på hvordan hans drastisk endrede treningsregime vil slå ut i OL-sesongen.

Drøyt fire måneder gjenstår før OL-ilden tennes i Pyeongchang. For å være best mulig rustet til vinterlekene har et av Norges fremste medaljehåp tatt drastiske grep i treningshverdagen. Mindre og tøffere trening er to av stikkordene.

Grepene som forhåpentligvis skal munne ut i det individuelle mesterskapsgullet han mangler, har samtidig en ubehagelig konsekvens: Usikkerhet. Da NTB møtte Sundby på Olympiatoppen nylig, vedgikk 33-åringen at han ikke kan gi noe hundre prosent godt svar på hvilken effekt det endrede treningsregimet har gitt.

- Jeg kunne sagt at ting virker bra og greit, men i bunn og grunn har jeg ikke peiling. Jeg vet rett og slett ikke. I år har jeg gjort så mye annerledes og gjort så mange endringer. Systemet mitt, som har stått ganske fast de siste tre-fire årene, har blitt røsket opp i, sier Sundby til NTB.

Svar på Beito

Mens kollegene på allroundlandslaget var på høydesamling i Italia tidligere i høst, trente Sundby på hjemmebane i Oslo. Det valget var også nøye planlagt. 33-åringen vedgår samtidig at han er spent på svarene som nå nærmer seg med stormskritt.

- Når får du en pekepinn på hvordan dette har slått ut?

- Jeg er skrudd sammen sånn at jeg går fort fra a til å. Hvis jeg har en god sesong, går jeg bra fra start til slutt. Dermed vil dere allerede på Beitostølen (midt i november) få se om jeg er på vei mot noe, eller om jeg ikke er i nærheten, smiler Sundby.

- Du er avhengig av gode svar på Beito for å kunne si at «dette har fungert»?

- Ja, det er helt riktig. Jeg må prestere fra første stund for å tenke at dette har vært en OK måte å gjøre ting på.

- Finnes det en plan B?

- Ja, definitivt. Vi er i en sesong der sånt må finnes. Det er i utgangspunktet lang tid fra den siste høydesamlingen i Val Senales til OL, så jeg har god tid til å endre. Og uansett skjer det i alle tilfeller en endring når jeg reiser til Italia 14. oktober. Da går jeg inn i det opplegget jeg pleier å gjennomføre, og fortsetter ikke med det jeg har gjort til nå. Er jeg i rute da, er jeg på en måte litt reddet, sier Sundby.

Motiverer

Ikke alle ville våget å gjøre drastiske grep i treningsplanen foran en OL-sesong. For Sundby er endringsvilje og jakten på detaljene som gir nye sportslige løft «et must».

- Det betyr mye for meg på alle mulige områder at jeg får muligheten til å utfordre meg selv, trene på ting jeg er dårlig på og prøve å tilegne meg nye kvaliteter. Kanskje mest det å jobbe med nye spesifikke ting som kanskje vil være en ekstra brikke i det store puslespillet, sier 33-åringen engasjert – og tilføyer:

- Det er gjerne sånn at man må ta en sjanse på å forbedre noe, som forhåpentligvis vil løfte hele rekken med kvaliteter. Og så kan man naturligvis bomme på det. Det er en helt ærlig sak. Kanskje ble jeg bedre på den ene tingen, men ikke bedre som skiløper.

Så har han en innrømmelse å komme med.

- I fjor bommet jeg litt. Jeg har ikke snakket så mye om det, men da prioriterte jeg noe jeg til syvende og sist satt igjen med veldig lite for, og som satt andre kvaliteter litt tilbake. I fjor var et «bomme-år», men jeg turte å leve planen fullt ut, og sånt synes jeg er veldig gøy, sier Sundby.

Bommen

- Hva bommet du på?

- Foran sesongen hadde jeg veldig, veldig mye fokus på å «fintune» et anaerobt rykk, der jeg går så fort over tid at jeg går på melkesyre mer enn kapasitet. Det gjorde jeg kun med blikk på VM. I Lahti endte jeg med ei tremil der jeg falt og brakk staven, og ei femmil der alle hang med til mål uansett hvor mye jeg hadde rykket på grunn av det skarpe føret. Det å trene mye med melkesyregjør i tillegg at kroppen lærer seg å produsere melkesyre. Det innebar at melkesyra kanskje kom tidligere enn den burde i andre konkurranser, sier Sundby.

Hjem fra VM reiste han med tre individuelle medaljer, og en ny god sesong ble i tillegg kronet med sammenlagtseier i verdenscupen. Nå handler alt om OL i Pyeongchang.

Hovedmålet der heter 15 kilometer fri teknikk. Treningsgrepene Sundby har tatt handler om å være mest mulig rustet til den oppgaven. 15. februar 2018 er datoen.

