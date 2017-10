Sundby isolert fra lagkameratene

Martin Johnsrud Sundby (33) slått ut med magesjau.

VAL SENALES (Nettavisen): Sundby har fått en noe tung start på høydeoppholdet i Val Senales etter at han natt til tirsdag ble syk.

En dårlig mage har ført til at Sundby har blitt nektet å være med lagkameratene i frykt for at de andre kan bli smittet.

Sundby stilte imidlertid til en egen pressekonferanse onsdag ettermiddag hvor han kune fortelle om 36 tunge timer alene på hotellrommet i Italia.

- Jeg har vært isolert. Jeg har ikke vært utenfor døren på 36 timer. Jeg var ute og luftet meg litt i sted. Jeg har ikke snakket, sett eller vært i kontakt med noen andre, sier Sundby.

- Trolig noe jeg har spist



Han forteller at laget ikke tar noen sjanser og 33-åringen skal fortsatt være isolert fra resten av laget frem til torsdag.

Den norske langrennsprofilen tror det er noe han har spist som er årsaken til at han har blitt syk.

- Det er mot oddsen å dra fra ungene og få magesjau. Det var sannsynligvis noe jeg spiste. Natt til i går var ikke så festlig, men det kjennes ut som jeg er ferdig med det nå, sier Sundby.

33-åringen er usikker på hva det er han har fått i seg som forårsaket magesjauen.

- Vi har ganske strenge rutiner her med tanke på mat. Det har vært noen episoder i Val Senales tidligere hvor vi ikke har kommet så heldig ut av det. Vi prøver å være forsiktig. Jeg var bekymret for at det var noe sånt nå, men det har gått veldig fort over, forklarer Sundby.

SKI: Mens Petter Northug og flere av de andre løperne i verdenseliten trente på isbreen i Val Senales, måtte Martin Johnsrud Sundby sitter isolert på hotellrommet.

Samler overskudd i høyden



Han håper ikke at det ikke vil få noe å si for utbyttet av høydeoppholdet i Val Senales.

- Jeg tror ikke det. Det er et døgn med voldsom dehydrering. Det må jeg prøve å kompensere for. Jeg tror det skal gå fint. Jeg dro til høyden for å slappe av likevel. Nå har jeg fått en ekstra dag på sengen, sier Sundby.

Nettopp det å komme litt bort fra familien er en av årsakene til at Sundby forbereder seg i høyden.

- Den aller viktigste biten for min del er i utgangspunktet å komme seg litt unna det jeg har av vanlig rutine hjemme. Det er mye styring og herjing med familie og den biten som gjør at det overskuddet naturlig nok ikke til enhver tid er så høyt som det burde være i en konkurransesesong. Når jeg får tre uker her i forkant så klarer jeg å hente meg inn igjen og gjøre alt jeg trenger å gjøre for å være topp preppet for sesongen. Hovedpoenget er å samle overskudd, forteller Sundby.

Samtidig trekker han frem muligheten til å kunne gå på ski og muligheten til å kunne tilpasse seg høyden med tanke på verdenscuphelgen i Davos i desember.

Sundby har de siste sesongen vært verdens beste i verdenscupen, men står fortsatt uten et individuelt mesterskapsgull.

Han får imidlertid muligheten til å konkurrere om nettopp det i februar når det arrangeres OL i Sør-Korea.

Mest sett siste uken