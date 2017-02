Sundby knuste konkurrentene

ANNONSE

LYGNA/GRENSEN (Nettavisen): Verdenscuplederen rykket fra Didrik Tønseth, Niklas Dyrhaug og Sjur Røthe på de siste kilometerene, og kunne gå i ensom majestet inn til et nytt NM-gull.

Sundby tok sitt tolvte NM-gull, mens Dyrhaug og Tønseth tok de øvrige plassene på pallen. Sjur Røthe endte på den sure fjerdeplassen, etter å ha tapt spurten mot de to trønderen.

- I dag hadde vi en pulje på fire mann som har lyst til å gå den skiathlonene. I dag sa jeg til gutta to kilometer før mål at «i dag er jeg stolt av dere», deretter prøvde jeg meg littegrann. Det fungerte heldigvis, oppsummerte Sundby overfor NRK etter rennet.



I HUMØR: Niklas Dyrhaug og Martin Johnsrud Sundby var godt fornøyd etter 30-kilometeren.

Kvartett i tet

Det ble gått fort på klassiskdelen, noe som sprengte feltet før skibytte. Da løperne var på vei inn for å bytte ski etter 15 kilometer var det kun seks igjen i tetgruppa.

Den ble fort redusert til fire, bestående av Sundby, Røthe, Dyrhaug og Tønseth.

Verdenscupleder Sundby prøvde å få en luke til konkurrentene tidlig etter skibytte, men maktet ikke gå fra trioen.

Da han prøvde igjen et par kilometer før mål maktet imidlertid ikke Røthe, Dyrhaug og Tønseth å holde følge. Røa-løperen økte tempoet og fikk raskt en solid luke.

Den holdt han helt inn til mål og kunne gå alene inne på oppløpet, mens de tre landslagskollegaene hans måtte gjøre opp om de øvrige NM-medaljene. Det endte i spurt der Dyrhaug trakk det lengste stråden. Tønseth sikret bronsen foran Røthe.

Northug parkert

Petter Northug, som kom seg til finalen på fredagens NM-sprint, var sjanseløs på lørdagens skiathlon.

LANGT BAK: Petter Northug etter 30-kilometer skiathlon på Lygna.

Trønderen tapte mye i løpet av klassiskdelen og ved skibytte var han nede på 28. plass, over halvannet minutt bak ledende Sjur Røthe.

I mål var Northug nummer 23, over tre minutter bak Sundby.

Dermed spøker det for Northugs deltakelse på distensen i VM, som kommer tre uker.

- Det var en tøff fellesstart. Jeg måtte finne meg en egen gruppe og en egen fart etter en runde her. Jeg kjente at det var tøft å gå sprinten i går. Jeg er ikke helt vant til det enda og da henger det mer i kroppen enn man tror. Det var en god økt det her og det er godt å ta med seg inn i det som skal skje fremover, sier Northug til NRK.