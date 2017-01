Sundby og Ustjugov uenige om Tour de Ski-fortsettelsen

ANNONSE

TOBLACH (Nettavisen): Russeren tok sin femte strake etappeseier og økte ledelsen ned til Martin Johnsrud Sundby til hele 1 minutt og 34 sekunder i sammendraget.

Det gjør at flere nå tror at Tour de Ski allerede er avgjort.

Én av dem er Martin Johnsrud Sundby som gikk inn til en skuffende 14. plass.

- Halvannet minutt er ikke mulig å ta igjen på to dager, sier Sundby etter rennet.

Les også: Nå er det krise for Sundby

Ustjugov ikke enig

Men det er ikke Ustjugov enig i. Han tror nemlig at de fem etappeseirene kan ha kostet for mye krefter.

Fredag var det tydelig å se at russeren virkelig hadde gått i kjelleren for å sikre seg en ny seier da han lenge ble liggende i målområdet etter å ha krysset målstreken.

Nå er han ikke sikker på om han kan vinne Tour de Ski til tross for den solide ledelsen.

- Jeg har ikke mye krefter igjen, sier Ustjugov til Nettavisen.

- Nå må jeg bare fokusere på å komme meg etter dagens løp. Vi får se hvordan det går i morgen, det blir et tøft løp, forteller russeren.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

SLITEN: Sergej Ustjugov var sliten etter å ha tatt sin femte etappeseier i årets Tour de Ski.

Overrasket over Sundby



Ustjugov sier til Nettavisen at han er overrasket over at Sundby var såpass langt bak på fredagens distanse, men er klar på at han tror nordmannen kommer til å slå kraftig tilbake.

- For Sundby er ikke ett minutt noenting, det husker vi fra touren i Canada forrige sesong. Han kommer til å vise seg frem i all sin prakt i morgen, sier russeren.

Det virker ikke Sundby å være like trygg på.

- Jeg blir nok litt mer avventende i morgen. Jeg kan ikke anta at kroppen er bra. Jeg må føle litt mer på det og ta løpet litt mer som det kommer. Det er litt annerledes enn jeg hadde sett for meg, men jeg tror det blir måten å gjøre det på nå, sier Sundby.

Nordmannen har vært klar på at det er VM som er hovedmålet denne vinteren, men innrømmer til Nettavisen at han trodde han skulle være i bedre slag.

- Jeg skal være topp seks-syv uansett om jeg har en god eller dårlig dag. I dag er det milelangt opp. Det er dårligere enn jeg hadde planlagt, sier Sundby til Nettavisen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

TUNG DAG: Martin Johnsrud Sundby hadde en tung dag på jobben i Toblach fredag.

- Er ikke bedre for øyeblikket

Han tror sykdom i sesongoppkjøringen kan være årsaken til at han ikke går fortere.

- Jeg har ikke formen inne til å gjøre de rå løpene. Jeg er seig fra start, beina er tunge og jeg har ikke noe å gå med. Sekundene flyr. Jeg har ikke noe bedre forklaring på det enn at jeg ikke er bedre for øyeblikket. Det er dritkjipt, sier nordmannen.

Nå går løperen fra Røa i Oslo inn mot avslutningen av Tour de Ski med spenning i kroppen.

- Nå har jeg nesten blitt så defensiv at jeg må begynne å se meg bakover i stedet for fremover. Hvis kroppen skal fortsette å være på dette nivået, så blir det seigt de to neste dagene, sier Sundby.

Tour de Ski fortsetter med 15-kilometer fellesstart i Val di Fiemme lørdag for herrene.