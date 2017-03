SUVEREN: Martin Johnsrud Sundby vant Kobberløpet overlegent. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Sundby slo Northug med over 11 minutter

Martin Johnsrud Sundby var fullstendig overlegen under Kobberløpet i Nordland. Over 43 kilometer slo han tredjeplasserte Petter Northug med over 11 minutter.