Sundby-triumf i Kollen: - Han er fenomenal

ANNONSE

HOLMENKOLLEN/GRENSEN (Nettavisen): Martin Johnsrud Sundby vant sin andre seier på like mange år i verdenscuprennet over 50 kilometer i Holmenkollen.

Han den første løperen som har klart å vinne Kollen-femmila to ganger etter hverandre. 32-åringen seiret etter en beintøff duell mot finske Iivo Niskanen. De to klassisk-profilene kjempet side om side under store deler av de fem milene.

Les også: - Det var ødeleggende for Svendsen-seier

- Han er fenomenal på nettopp femmila i Holmenkollen, kommenterte NRK-ekspert Torgeir Bjørn da Sundby gikk inn til sin sjette pallplassering på rad i tilsvarende renn.

Sundby sikret seg samtidig sammenlagtseieren i verdenscupen denne sesongen. I seiersintervjuet var han opptatt av å gi skryt til rivalen Niskanen.

- Jeg følte jeg både presset hardt og ble presset. Vi hadde sjansen til å stikke ifra i dag, og det gjorde vi. Det var en ære å gå de siste tre rundene sammen med verdensmesteren. Stemningen her var fantastisk, som alltid, sa Sundby i seiersintervjuet.

FOLKSOMT: Det møtte som vanlig opp rikelig med publikummere langs femmilsløypa i Holmenkollen lørdag.

Russlands Alexander Bessmertnykh vant spurten om tredjeplassen foran Sjur Røthe og Niklas Dyrhaug.

Gullvinneren fra samme distanse i VM, Alex Harvey, spurtet ikke like godt som i Lahti og måtte nøye seg med sjetteplass. Hans Christer Holund ble nummer sju.

Revansj



Det ble ingen individuelle gullmedaljer på Martin Johnsrud Sundby under VM i Lahti.

Lørdagens tradisjonsrike verdenscupfemmil i Holmenkollen ble en rein duell mot mannen som hindret Røa-løperen i å vinne 15-kilometeren i klassisk Lahti.

Mens Sundby måtte nøye seg sølvet, var Niskanen suveren i øvelsen som var regnet som den norske konkurrentens beste gullsjanse i VM.

Femmila i Kollen var en anledning til å få en perfekt revansj.

I FRONT: Finske Iivo Niskanen og Martin Johnsrud Sundby satte preg på Killen-femmila tidlig i løpet.

Norges suverene verdenscupleder måtte slite hardt for å riste av seg Niskanen, som jaktet den første finske seieren på en Kollen-femmil siden Harri Kirvisniemi triumferte for 17 år siden.

Først på vei ut bak stadion etter med snaue tre kilometer til mål lyktes det for Sundby å knekke finnen.

Ulik taktikk



Den første virkelige luka som oppsto i front var da Iivo Niskanen valgte å ikke bytte ski inne på stadion etter rundt 16 kilometer.

Niskanen, som vant VM-gull på 15 kilomter nylig, fikk et forsprang på 16 sekunder ned til Martin Johnsrud Sundby. Men Norges største favoritt på forhånd brukte de neste fem kilometerne godt.

Sundby hadde hentet inn hele forspranget da løperne passerte 21 kilometer. Litt lenger bak de to i teten fulgte tre nordmenn. Hans Christer Holund, Sjur Røthe og Niklas Dyrhaug var alle drøyt 15 sekunder bak på det tidspunktet.

Da 50-kilometeren var halvgått hadde tetduoen økt forspranget til 22 skeunder. Mens Niskanen fortsatte uten å bytte ski, var Sundby mannen som førte an på sitt andre skipar for dagen.

Klart forsprang



Tendensen med større luke til forfølgerne fortsatte i solskinnet. Ved runding etter 33,3 kilometer valgte begge løperne i teten å bytte ski. Niskanens første skibytte ble gjort samtidig som hjemmehåpet Sundbys andre.

På det tidspunktet hadde luka til forfølgerne økt til over minuttet. Den avstanden ble aldri kappet ned betydelig.

Ut på den siste mila av løpet, etter enda et skibytte på begge de to duellantene foran, gikk Niskanen for føste gang på lang tid ut og foran Sundby.

Det lille forsøket fra finnen ble nøytralisert og Sundby viste isteden at han hadde spart mest krefter til innspurten.