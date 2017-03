Sundby vant Birkebeinerrennet selv om han ble påkjørt av en snøscooter

ANNONSE

Martin Johnsrud Sundby valgte å droppe helgas verdenscuprenn i Canada, og stilte i stedet til start i Birkebeinerrennet.

Den norske skistjernen tok tidlig teten i rennet, og fikk etter hvert en god ledelse tilbake til konkurrentene.

Truffet av snøscooter



Etter å ha vært halvannen time ute i løypa, ble det plutselig dramatisk for Sundby.

En av snøscooterne som filmer rennet satte opp farten for å nå frem til Sundby for å filme den norske verdenscupvinneren som var alene i teten i herreklassen. TV-bildene viste at snøscooteren kom for nær Sundby, noe som endte med at nordmannen gikk i bakken etter sammenstøtet.

Sundby var tydelig forbannet etter sammenstøtet, og sendte noen solide kraftsalver i retning kamerascooteren.

- Jeg skvatt litt



- Oi! Hva skjedde der?, utbrøt NRKs kommentator Ole Kristian Stoltenberg da han fikk se Sundbys fall.

Sundby kom seg etter hvert på beina igjen og fortsatte rennet. Ledelsen til forfølgerne hadde dog naturlig nok blitt betydelig mindre.

Etter å ha vunnet rennet, forklarte Sundby hva som faktisk hadde skjedd.

- Jeg må innrømme at jeg skvatt litt, sier Sundby til NRK.

- Det kom litt bardust på meg, jeg må innrømme det. Jeg gikk ut av sporet for å bli bedre på det isete partiet i kanten av løypa. Da kom snøscooteren i en voldsom fart bakfra og meide meg ned. Jeg tror ikke han hadde ventet at jeg skulle gjøre det, fortsetter Sundby.

Sundby forteller at han måtte bytte stav etter sammenstøtet, men at han likevel slapp billig fra hendelsen.

Suveren Sundby



Simen Østensen og Petter Eliassen var de utøverne som var nærmest å kunne true Sundbys seier, men de to klarte aldri å hente inn Røa-løperens ledelse.

Sundby gikk i mål på tiden 2:20:53,6. Han klarte dermed ikke å slå løyparekorden, men tok likevel en imponerende seier.

Petter Eliassen ble nummer to, mens Simen Østensen ble nummer tre. De to gikk i mål henholdsvis

