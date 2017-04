Sundby vant NM-femmila for femte gang

ANNONSE

Martin Johnsrud Sundby viste seg frem på dagens NM-femmil, da han vant overlegent over motstanderne på Gålå.

Sundby tok ledelsen ved andre passering og holdt den helt frem til mål. Røa-gutten vant med 2.19 minutter over Johan Tjelle, som tok 2.-plassen. 3.-plassen gikk til Jonas Udjus Frorud.

- I dag holder det med god margin for Sundby. Han viser hvem som er sjefen etter en tung, seig femmil, sier NRK-kommentator Jann Post i det Sundby passerte målstreken.

Kristen Skjeldal har tidligere klart å vinne like mange NM-gull på femmila som Sundby. Neste sesong kan Sundby passere Skjeldal på den historiske listen.

- God på femmil uansett

Martin Johnsrud Sundby har slitt med en lyskestrekk den siste tiden, men det satt ikke en stopper for Røa-guttens selvtillit før løpet.

- Det er ikke superdigg. Men femmil er jeg jævlig god på uansett, sa Sundby til NRK før han gikk ut i løypa.

Etter målgang var langrennstjernen godt fornøyd med egne prestasjoner. Langrennskongen ble ikke for preget av lyskestrekken.

- Jeg kjenner det jo, men det er intervallstart og det kommer til å gjøre vondt uansett. Jeg tenkte at det kommer til å gå så bra uansett, men jeg kommer nok til å kjenne det i kveld. Dette her er for meg tradisjonelt flott, det er en styrkeprøve. Jeg synes det er fantastisk å kunne avslutte sesongen med en sånn type konkurranse, sa Sundby til NRK etter rennet.

Sammenlignes med Bjørgen og Dæhlie

Etter 20 kilometer lå Sundby allerede godt an til å vinne lørdagens femmil. NRKs kommentator Torgeir Bjørn var godt fornøyd med Sundbys prestasjoner denne sesongen og sammenlignet han med to legender.

- Martin Johansrud Sundby har mange likhetstrekk med Marit Bjørgen her, er gjennomtrent over mange år. De går masse renn gjennom sesongen og er i toppen fra november, til langt ut i april. De er gode hele året gjennom, litt sånn som Bjørn Dæhlie var i sin tid, sa Torgeir Bjørn om den overlegne nordmannen.

- Enorme utslag

- Det kommer til å bli enorme utslag ved målgang på denne femmila, sa NRKs kommentator, Jan Post, godt ut i rennet. Det var en særdeles tung dag for flere av løperne.

Det fikk Post helt rett i, for da Sundby gikk over mål var det 6.40 minutter ned til Anders Södergren på 10.-plass.

Sundby tok de fire andre NM-seirene på 50 kilometer i 2012, 2013, 2014 og 2016.

På Gålå har Didrik Tønseth og Johannes Høsfot Klæbo vunnet lagsprinten i NM sammen, for Byåsen. Fredag stakk Anders Gløersen av med gullet på 10 kilometeren, like foran Martin Johnsrud Sundby og Didrik Tønseth.

