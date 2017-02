Sveitsisk triumf i superkombinasjonen

ANNONSE

Holdener er en av verdens beste slalåmkjørere, og da hun kjørte inn til 7.-plass i utfordelen mindre enn sekundet bak ledende Sofia Goggia, lå alt til rette for en VM-triumf.

Lara Gut på 3.-plass og Michelle Gisin på 4.-plass lå også an til å skape hjemmejubel i slalåmdelen, men for Gut endte dagen med bitter skuffelse. Venstre kne sviktet under slalåmtrening mellom omgangene, og hun ble fløyet til sykehus mens de andre gjorde seg klar til start.

Det hindret ikke at rennet ble en fest for vertsnasjonen. Gisin utfordret Holdener i kampen om gullet og ble slått til sølv med fattige fem hundredels sekund.

Michaela Kirchgasser var den eneste som la en sveitser bak seg på resultatlista. Med beste omgangstid i slalåm kjørte østerrikeren seg opp fra 11.-plass til bronse og skjøv det siste hjemmehåpet Denise Feierabend ned til fjerdeplass.

Les også: NRK-ekspert utelater Eckhoff som medaljehåp

Kjørte ut

Ilka Stuhec var en klar gullkandidat etter sin 2.-plass i utfordelen, men den slovenske utforspesialisten kjørte ut i en av de første portene i slalåm. Stuhec vant vinterens eneste verdenscuprenn i superkombinasjon til nå, men satt tomhendt igjen fredag.

Goggia, som tross sin ledelse i utfor var levnet få sjanser i slalåmdelen, kjørte også ut rett etter start. Dermed kunne den sveitsiske seiersfesten starte.

Utforløypa ble forkortet på grunn av vær- og lysforholdene, og det favoriserte teknikerne.

Ragnhild Mowinckel ble beste norske på 10.-plass. Hun var på delt 9.-plass etter utfor og satset offensivt i slalåm, men greide bare 17. beste omgangstid.

Maria Tviberg og Kristin Lysdahl kjørte gode slalåmomganger og klatret til henholdsvis 14.- og 17.-plass.

Les også: Lara Gut skadd og fløyet til sykehus

Mistet skien

Kristina Riis-Johannessen kom ikke til mål i utfor. Hun mistet skien i en sving og skled inn i sikkerhetsnettet. Hun kom heldigvis uskadd fra det, i en løype der flere utøvere har pådratt seg stygge skader de siste dagene.

– Jeg fikk et slag, og så falt skien av, rett og slett. Da er det bare å legge seg ned og håpe på det beste. Det er ganske ubehagelig, for du vet ikke hva som kan skje når du treffer nettet, men det gikk veldig bra. Jeg har ikke vondt noen steder, sa hun til NRK.

(©NTB)