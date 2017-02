Svendsen åpner for å droppe prøve-OL

ANNONSE

Verdenscupsirkuset forflytter seg til neste års OL-by om to uker. For mange blir det en gyllen mulighet til å teste OL-løypene ett år før det skal kjempes om edelt metall samme sted.

Etter et VM som ikke ga de resultatene han hadde håpet på, åpner imidlertid Svendsen for å droppe den lange turen til Asia.

– Hvis man ikke er i form, blir det litt som å stå og brøle mot vinden. Det er ingen vits i det heller. Da er det kanskje bedre å være hjemme for å trene. Vi får ta en oppsummering, så får vi se når ting har roet seg, sa han i pressesonen etter søndagens fellesstart.

Der hadde trønderen kun to løpere bak seg etter å ha vært ute i fem strafferunder underveis.

– Dette ble prikken over i-en i et nydelig mesterskap, sa 31-åringen ironisk da han skulle oppsummere dagen.

– I dag var det først og fremst på skytingen det gikk galt. Jeg tror jeg kunne vært med lenge i sporet, men jeg hadde sikkert ikke vunnet likevel. Da kan det være det samme, tilføyde han.

27.-plassen på normaldistansen ble veteranens beste individuelle plassering i årets VM. Det er naturlig nok langt unna der mannen med 26 medaljer fra OL og VM ønsker å være. Selv hevder Svendsen at han fikk en formsvikt inn mot sesongens høydepunkt. Forklaringen ligger mange måneder tilbake i tid.

– Det er egentlig matematikk. Når du mister to måneder med trening på sommeren og høsten, går ikke regnestykket opp. Da må man betale for det før eller siden. Det var vel den virkeligheten som kom og slo meg i ansiktet, sa han.

Foran den kommende OL-sesongen blir dermed det å holde sykdom på avstand helt vesentlig.

– Jeg har lyst til å holde meg frisk en hel sommer og høst. Nå var jeg på pallen titt og ofte fram til VM med et elendig grunnlag, så jeg ser for meg at det kan bli riktig bra med skikkelig trening, smilte Svendsen.

