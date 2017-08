Svensk ekspert tror CAS sliter med Johaug-saken

At Therese Johaug-saken trekker ut i tid betyr trolig at CAS-dommerne sliter med å bli enige, mener dopingeksperten Åke Andrén-Sandberg.

Andrén-Sandberg er leder av det svenske Riksidrottsförbundets dopingkommisjon. Han tror at både Johaug og dommerne gjerne skulle ha sett seg ferdige med saksbehandlingen allerede.

- Jeg kan ikke tenke meg at de venter på mer fakta. Det tyder på at man har vanskelig for å se hvordan man skal forholde seg (til saken), sier han ifølge nyhetsbyrået TT.

Lang ventetid

Da Johaug møtte til høring hos Idrettens voldgiftsrett (CAS) i juni mente generalsekretær Matthieu Reeb i CAS at en dom kunne ventes i løpet av få uker.

Søndag var det to måneder siden høringen. CAS ba nylig om en utsettelse, og dommen kommer tidligst 18. august, fikk NTB opplyst fra Johaug-leiren.

- Det er jo to måneder siden høringen ble holdt, og det kommer jo ikke noe mer. Det er vel diskusjoner om hvordan man skal gjøre det. Om man frikjenner henne og sier «det var vel ikke så farlig?» – hva skal man da gjøre med neste idrettsutøver som blir tatt for en så liten, liten dose av et anabolt steroid? Da må man slippe ham eller henne også, sier Andrén-Sandberg.

- Frikjennes neppe

Den 69 år gamle legen ser ikke for seg at Johaug kan frikjennes helt. For langrennsstjernen er det viktigste uansett at dommen fra CAS blir på under 15 måneder, slik at hun rekker OL til vinteren.

- Det er ganske sannsynlig at det har gått for seg slik som hun har sagt, men det finnes jo ingen bevis for det. Hvor mye kan man tro på henne? Man kunne tenke seg at hun i april det året (2016) tok en kjempedose av dette anabole steroidet, og at akkurat den mengden var igjen fem måneder senere. Og i reglene står det at man ikke får ha stoffet i seg, og det hadde hun, fortsetter Andrén-Sandberg.

Det var i september i fjor at Johaug avla den positive dopingprøven for stoffet clostebol etter bruk av kremen Trofodermin mot en solforbrent leppe. Siden er hun blitt dømt til 13 måneders utestengelse av domsutvalget i Norges Idrettsforbund, men Det internasjonale skiforbundet (FIS) anket den dommen til CAS.

