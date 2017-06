Svensk kommentator mener Johaug kan glemme full frifinnelse

ANNONSE

Tirsdag møter den norske langrennsstjernen til høring i Idrettens voldgiftsrett (CAS) i sveitsiske Lausenne.

Johaugs advokat, Christian B. Hjort, opplyste forrige uke at de går for full frifinnelse i dopingsaken, men det mener SVTs sportkommentator Jacob Hård blir vanskelig å oppnå.

- Den sjansen er nesten lik null. Det skal utrolig mye til for at man anses å være helt uten skyld. Det finnes noen tilfeller som endte slik, men nei, det er sjanseløst, sier Hård til SVT.

- Handler om Johaugs ansvar



Johaug forklarte for domsutvalget i Norges Idrettsforbund i januar at hun avla en positiv dopingprøve etter å ha fått i seg det forbudte stoffet clostebol ved bruk av kremen Trofordermin. Medikamentet hadde hun fått av landslagslege Fredrik S. Bendiksen som også bekreftet dette.

- Jeg tror at til og med CAS kommer til å akseptere den historien, akkurat som de andre instansene har gjort. Det kommer i stedet til å handle om Johaugs ansvar, sier Hård.

Den norske langrennsprofilen ble trodd av NIFs domsutvalg, men ble likevel dømt til 13 måneder utestengelse ettersom Domsutvalget mente at Johaug ikke opptrådte helt uten skyld.

Dommen ble senere anket av Det internasjonale skiforbundet (FIS) som har bedt om en «rimelig forlengelse» av utestengelsen på 13 måneder.

Etter at forbundet anket, har også Johaug levert inn en motanke som også vil bli behandlet i CAS tirsdag.

- CAS ville uansett måtte ta stilling til graden av skyld for å mene noe om lengden på utelukkelsen. Derfor vil vi i vår motanke hevde det som har vært vår prinsipale anførsel hele tiden – at hun overhodet ikke er å bebreide i denne saken, sa advokat Hjort til NTB forrige uke.

- CAS kan gi oss medhold i motanken, som vil innebære at de er enige med oss i at det ikke fantes noe grunnlag for en utelukkelse, forklarte Hjort.

I TRENING: Therese Johaug var i forrige uke på Sognefjellet.

Kan gå glipp av OL

Det er satt av én dag til høringen og det er ventet at en dom vil være klar i løpet av sommeren.

Det er knyttet stor spenning til hvor lang en eventuell utestengelse vil være, spesielt ettersom Johaug kan risikere å gå glipp av OL i Sør-Korea neste år.

Blir straffen på 13 måneder stående, vil Johaug kunne få konkurrere igjen allerede i november. Men hun uttalte nylig at om hun får mer enn 15 måneders utestengelse, så vil OL gå uten henne på startstreken.