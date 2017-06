Svensk langrennssjef: Bra at CAS avgjør Johaug-saken

ANNONSE

Tirsdag skal Johaugs sak høres i voldgiftsretten i sveitsiske Lausanne. Den norske langrennsstjernen håper å få dopingdommen på 13 måneders utestengelse redusert eller i beste fall bli frikjent, men det motsatte kan også bli utfallet. Straffen kan bli også forlenget. Johaug håper å rekke OL neste år.

Men har det betydning for langrennssporten om Johaug rekker mesterskapet eller ikke? Johan Sares tror ikke det.

– Nei, det er ikke avgjørende for sporten. Det viktigste er at saken vurderes på en korrekt måte, slik at hun får en straff i henhold til regelverket, sier han.

Sares er tilfreds med at Johaug-saken behandles internasjonalt.

– Det er alltid bra at man får en internasjonal vurdering. Spesielt når det gjelder så store idrettsutøvere, utøvere som kjemper om medaljer i OL og VM. Det som CAS kommer fram til, det får man stole på at er det riktige, sier den svenske langrennssjefen.

(©NTB)