Svensk skiekspert reagerer på norske uttalelser etter Johaug-dommen

Den svenske skieksperten Kristoffer Bergstrøm langer ut mot hvordan Therese Johaug og skipresident Erik Røste har uttalt seg etter at dommen i Johaug-saken ble klar. I en kommentar hos den svenske avisen Aftonbladet kritiserer Bergstrøm Johaug- og Røstes uttalelser.

- Det er sørgelig å høre hvordan det norske skiforbundet får Therese Johaugs utelukkelse til å høres ut som en tragedie. Ta hennes forseelse på alvor, Erik Røste. Ta ansvar for din feil, Therese Johaug, innleder den svenske skieksperten med i sin kommentar som er publisert hos Aftonbladet.

MØTTE PRESSEN: Skipresident Erik Røste møtte pressen etter at dommen i Johaug-saken ble kjent fredag.

- Feil med 13 måneder



Johaug selv mener at det er feil at hun utelukkes i 13 måneder på grunn av feil bruk av leppekrem.

- Jeg er glad for at domsutvalget ser at det ikke var noen prestasjonsfremmende hensikt eller effekt ved bruken av leppekremen. Jeg er også glad for at utvalget er enige i at jeg ikke hadde noen grunn til å tvile på de forsikringer jeg fikk av landslagslegen. Jeg skjønner at dopingreglene må være strenge. Det føles likevel feil at jeg kan få tretten måneders utelukkelse for bruk av en leppekrem. Jeg vil bruke de nærmeste dagene til å tenke igjennom hva jeg skal gjøre videre sammen med min advokat, sier Johaug i en pressemelding.

Skipresident Erik Røste uttalte seg også om Johaugs utelukkelse.

- Dette er først og fremst en vanskelig dag for Therese og norsk langrenn. Vi er fortvilet over hvordan Therese har det og føler med henne. Samtidig har Skiforbundet respekt for at domsutvalget har gjort en vurdering i henhold til gjeldende regelverk og rettspraksis. Vi er glade for at domsutvalget har full tillit til Therese Johaug og Fredrik Bendiksen sine forklaringer, sier Røste i en pressemelding.

Disse uttalelsene får altså Bergstrøm til å reagere.

- Straffen er mild



Bergstrøm peker på at Johaug går glipp av inneværende sesong, men at hun får med seg hele neste sesong. Dermed får hun også en god mulighet til å forberede seg til OL i Pyeongchang i 2018.

- Selvfølgelig er straffen mild. Det er vanskelig å i det hele tatt skulle begynne å argumentere for at Therese Johaug skulle ha vist total aktsomhet da hun tog imot en ukjent, dopingmerket salve og så smørte seg med den de tolv neste morgenene, skriver Bergstrøm hos Aftonbladet.

Bergstrøm ber om at man skiller privatpersonen Johaugs tårer, og skistjernen Johaugs ansvar som topputøver.

- Hun har ikke blitt rammet av et justismord. Hun har blitt prøvd opp mot det gjeldende regelverket med et uavhengig organ. Med all sin ekspertise har de landet på 13 måneders suspensjon, skriver Bergstrøm videre.

Bergstrøm kritiserer hvordan Johaug og forbundet har uttalt seg etter at dommen ble kjent. Han mener de har fremstilt dommen som mye verre og strengere enn det den faktisk er.

- Uttalelsene deres er problematiske. Når de involverte uttrykker medlidenhet og medfølelse, får hele diskusjonen slagside, og dommens gyldighet undergraves, fortsetter han.

- Hun burde tatt mer ansvar, og vist mindre følelser, mener Bergstrøm om Johaugs kommentar til dommen.

Kommunikasjonssjef i Norges Skiforbund, Espen Graff, viser til Røstes uttalser fredag.

- Røste uttalte seg detaljert om dommen i går. Også om hvor vanskelig denne saken er for Therese og forbundet. Samtidig understreket han viktigheten av å ha respekt for at domsutvalget har gjort en vurdering i henhold til gjeldende regelverk og rettspraksis.

Therese Johaugs manager, Jørn Ernst, sier til Nettavisen at han ikke ønsker å kommentere uttalelsene utover det at Johaug har stor respekt og forståelse for gjeldende dopingreglement.