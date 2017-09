Svensk skiprofil åpnet opp om psykiske problemer: - Er blitt utrolig mye bedre

I fire år kjempet Anna Dyvik (22) en ukjent kamp mot angst og panikkanfall. I sommer fortalte hun alt, og responsen har vært enorm.

Det røper den svenske landslagsløperen i et intervju med Expressen.

Der forteller Dyvik at mennesker fra både nær og fjern har kjent seg igjen i de problemene som i flere år preget henne sterkt.

- Skammer meg veldig

Etter en vinter der 22-åringen fikk sitt store gjennombrudd med dobbelt gull i U23-VM, landslagsdebut i verdenscupen for Sverige og landslagsplass i sitt første senior-VM, virket livet å gå på skinner for Dyvik.

Men slik var det ikke bak fasaden, og 23. juli bestemte hun seg for å røpe alt på sin egen blogg.

- De siste fire årene har jeg hatt en del panikkanfall, de fleste i søvne. Jeg skammer meg veldig, det høres jo ut som jeg er syk i hodet og undertrykker noen fæle barndomsminner. Men det er ikke noe fælt som har skjedd meg. Jeg lever nesten et altfor privilegert liv, skrev Dyvik.

Likevel slet hun i årevis med psykiske plager ved siden av en tilværelse som toppidrettsutøver.

- Hadde angst hele tiden

Derfor tok hun den tøffe avgjørelsen om å fortelle alt til en intenanende omverden.

- Jeg våknet opp en dag i juli og hadde det svindårlig. Jeg var kjempesliten og hadde angst hele tiden. Og etter å ha hatt det slik tre-fire dager skrev jeg det innlegget, forteller hun til Expressen.

Nå har det snart gått to måneder siden hun la kortene på bordet. Ikke bare har hun fått masse støtte, men hennes psykiske helse er også merkbart bedre.

- Jeg er veldig mye piggere nå. Det har faktisk blitt utrolig mye bedre på veldig kort tid, sier hun til avisen.

Expressen spør: Hva betyr det at alle nå kan din historie?

- Jeg synes det er deilig. Det gjør ting lettere for meg at alle rundt omkring vet hvordan det ligger an. Forteller jeg hvordan jeg har det, kan andre mennesker møte meg på riktig måte. Og jeg vil være et forbilde. Som viser at man må være som man er uansett om man har det bra eller dårlig, sier Dyvik.

Dyvik er sett på som et stort talent og gikk blant annet til topps under 10-kilometeren og på sprinten i U23-VM forrige sesong.



Den svenske løperen venter fortsatt på sitt store gjennombrudd i verdenscupsammenheng. Foreløpig er 9. plassen hun tok på sprinten i Toblach forrige vinter hennes beste individuelle plassering. Hun var imidlertid med på det svenske stafettlaget som ble nummer tre i La Clusaz i fjor.

22-åringen er uansett spådd en god karriere i skisporet. Hun ventes å være en den av den svenske troppen i OL.

