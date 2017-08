Svenske journalister mottar trusler etter Johaug-kritikk

Svenske journalister mottar trusler fra sinte nordmenn som raser mot deres dekning av Therese Johaug-saken.

Expressen-journalistene Ludvig Holmberg og Tomas Pettersson avslører til Nettavisen at reaksjonene ikke har latt vente på seg fra sinte nordmenn som har reagert på deres syn på Therese Johaug-saken.

Både Holmberg og Pettersson mener Johaug fikk en rettferdig straff da den norske langrennsstjernen ble utstengt i 18 måneder av CAS tidligere denne måneden.

Samtidig har begge journalistene vært kritiske til hvordan dommen har blitt tatt imot i Norge - hvor mange mener avgjørelsen er urimelig.

Mottar trusler



At Johaug-saken har engasjert mange, har de svenske journalistene virkelig fått erfare den siste tiden. Begge to bekrefter til Nettavisen at de har fått trusler som følge av deres dekning.

- Det har vært sterke reaksjoner, kanskje mer enn noen gang. De fleste er bare veldig forbannet og synes jeg er alt for hard mot Therese, men noen kommer i tillegg med trusler, sier Holmberg til Nettavisen.

- Jeg har for eksempel fått høre at jeg aldri mer skal sette min fot i Norge, for da kommer jeg til å bli angrepet, forteller Expressen-journalisten.

Vil ikke politianmelde



Holmberg forklarer at han har snakket med sin sjef om truslene, men at de har kommet frem til at de ikke vil politianmelde det.

- For å være ærlig så begynner man å bli vant med sånne type trusler, og man klarer å se forskjell på hva man skal ta på alvor og hva man ikke skal ta på alvor. I dette tilfellet virker det som det er mest irriterte nordmenn som har behov for å tøffe seg og forsvare Therese, forklarer Holmberg.

Han legger til at han også har fått eposter fra nordmenn som støtter ham og som mener Johaug fikk en rettferdig straff.

JOURNALIST: Tomas Pettersson har dekket Johaug-saken for svenske Expressen.

- Annen holdning i Sverige



Det har også hans kollega Tomas Pettersson, men også han har mottatt mest eposter fra sinte nordmenn.

- Reaksjonene fra Norge har vært kraftige. 90 prosent har vært negative, og ja, det har kommet en del trusler, forteller Pettersson til Nettavisen.

Han mener svenskene har en helt annen holdning til saken.

- Reaksjonene fra svenske lesere er langt mer nyansert, og generelt er man klart mer positive til CAS-dommen her, forklarer Pettersson.

Det mener også Holmberg.

- Jeg opplever at majoriteten av svenskene synes det er bra at Johaug straffes ordentlig ettersom hun har hatt et anabolt steroid i kroppen.

- Så finnes det selvfølgelig også mange som har sympati med henne og som kanskje synes at straffen var litt for streng. Jeg føler også med henne, men det er som jeg skrev i min kommentar. Det gjelder å sette følelsene til side og se på fakta, sier Holmberg.

Johaugs manager: - Ikke bra

Therese Johaugs manager, Jørn Ernst, forteller at han har lest lite av hva de svenske journalistene har skrevet etter at CAS-dommen ble offentliggjort forrige uke.

Han er likevel tydelig på hva han mener om truslene journalistene måtte motta.

- Det er ikke bra. Da går folk alt for langt, sier Ernst til Nettavisen.

Therese Johaug sammen med Jørn Ernst i Seiser Alm.

Johaugs manager kunne for øvrig fortelle til Nettavisen tirsdag at langrennsløperen ikke har tenkt til å anke CAS-dommen som innebærer at hun utestenges frem til april 2017.