Svenske-stikk mot Johaug og Sundby under «Idrottsgalan»

ANNONSE

Da den kjente artisten Charlotte Perrelli skulle fremføre Queens «We Are The Champions» ble det lagt inn et stikk til de to norske skiprofilene.

Da «I've done my sentence, but committed no crime (jeg har sonet min straff, men ikke gjort noe straffbart)» ble sunget, dukket det opp bilder av Johaug og Sundby på storskjermen.

Bildene, som var fra de to profilenes pressekonferanser i forbindelse med brudd på dopingreglementet, levnet liten tvil om at dette var bevisst fra den svenske kanalen SVT, som sendte gallaen.

- Gjort med kjærlighet



SVT har ennå ikke besvart Nettavisens henvendelser om saken, men svenske Expressen har snakket med SVTs prosjektleder Per Rådelius, som hadde ansvar for sendingen.

- Vi tok det med fordi det er en stor hendelse som har fått mye medieoppmerksomhet. Men dette er gjort med mye kjærlighet og respekt, sier han til Expressen.

- I teksten står det «I've committed no crime». Det føles nesten som SVT tar stilling her? spør avisen.

- Absolutt ikke. Nei, det er bare en så stor hendelse, sier Rådelius.

- Er det et stikk mot Norge?

- Nei da, sier han.

Hest var best

Det var sprangrytteren Peder Fredricson som ble tildelt Jerringprisen, kveldens kanskje gjeveste pris stemt frem av det svenske folket.

Golfspilleren Henrik Stenson, som ble den første svenske til å vinne en majorturnering da han vant US Open i fjor sommer, ble kåret til årets mannlige idrettsutøver.

Fotballtrener Lars Lagerbäck, som i disse dager er blant navnene som kobles til jobben som Norge-trener, vant prisen som årets leder.

FIKK EN STIKKER: Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug ble gjort narr av på den svenske idrettsgallaen mandag.